Tanie samochody elektryczne - przegląd rynku! Sprawdź najlepsze oferty w Polsce

Tanie samochody elektryczne

Nissan Leaf I

Zestawienie propozycji tanich samochodów elektrycznych zacznijmy od Nissana Leaf I. To kompaktowe auto japońskiego producenta zadebiutowało na rynku w 2010 roku. Ma zasięg w granicach 160-200 km i moc 109 koni mechanicznych, co skutkuje prawie 12 sekundami do setki. Nissan Leaf świetnie sprawdzi się do miasta. Używany model możemy kupić już za 45 tysięcy złotych, a jeśli design tej wersji nie przypadnie nam do gustu, warto zwrócić uwagę na Nissana Leaf II, choć jego cena jest już znacznie wyższa.

Nissan Leaf - tak zmienił się najpopularniejszy samochód elektryczny

Renault Zoe

Renault Zoe, to drugie pod względem sprzedanych egzemplarzy elektrycznych auto w Europie w 2019 roku, zaraz po nowej wersji Tesli 3. Schludne, miejskie auto z segmentu B. To, co zasługuję na szczególną uwagę w przypadku Zoe, to bardzo duży zasięg, który w modelach z 2016 roku wynosi nawet do 400 km, a zarazem dość krótki czas ładowania - 30-60 minut w terminalach publicznych, a w gniazdkach domowych 8-10 godzin. Używane Renaul Zoe można kupić już za 40 tys. zł.

Podróż samochodem elektrycznym Renault Zoe Z.E.50 Fot. Maciej Gis

Fiat 500e

Wszystkim dobrze znany Fiat to zaufana marka na europejskim rynku samochodów. Fiat 500e to mały, kompaktowy, świetnie sprawujący się w warunkach miejskich pojazd. Na jednym ładowaniu jest w stanie przejechać od 140 do 170 km. Co również interesujące, koszt prądu potrzebny do przejechania 100 km elektryczną kultową pięćsetką, to cztery złote. Warto dodać, że auto ma 111 koni mechanicznych i przyspiesza do setki w osiem sekund. Cena używanego Fiata 500e to około 55 tysięcy złotych.

Nowy Fiat 500e w wersji La Prima. To chyba najładniejszy mały elektryk na rynku

Smart Fortwo Electric Drive

Smart Fortwo Electric Drive to najmniejszy z zestawienia produkt niemieckiego giganta. Jest to samochód o naprawdę małych gabarytach, przy tym solidny i w dobrej cenie. To 75 koni mechanicznych, 11 sekund do setki i rozsądny czas ładowania. Warto zaznaczyć, że będzie to też najtańsza propozycja w tym zestawieniu. Cena takiego samochodu zaczyna się już od 35 tys. złotych.

Smart ForTwo Electric Drive Fot. Daimler

BMW i3

BMW i3 to najpopularniejszy elektryk w Polsce. Auto już odrobinę z innej półki niż wcześniej wymienione. Chociaż zasięg wynoszący 150 km nie robi zbyt dużego wrażenie w porównaniu choćby do Renault Zoe, tak 170 koni mechanicznych już tak. Taka moc pozwala i3 osiągnąć 100 kilometrów na godzinę w ciągu 7 sekund. Ładowanie tego modelu z domowego gniazdka zajmuje około 8 godzin, ale jest możliwość dokupienia naściennej stacji ładowania, która skraca czas do 4 godzin. Cena używanego BMW i3 wynosi około 70 tysięcy złotych.

