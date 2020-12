Takiego luksusu jeszcze nie było! Nowy Mercedes-Maybach - gigantyczna limuzyna i SUV w jednym

Mercedes Benz Vision Maybach Ultimate Luxury: dane techniczne

Daimler słynie ze swojego innowacyjnego podejścia do tworzenia samochodów. Jednym z najciekawszych projektów w ostatnich latach jest połączenie luksusowego SUV-a i limuzyny w postaci Vision Mercedes-Maybach Ultimate Luxury. O ile jakość wykonania nie pozostawia niczego do życzenia, o tyle wygląd nowego Mercedesa wzbudza skrajne emocje: od euforii po lekkie zmieszanie.

Nowy Mercedes-Maybach klasy S to kwintesencja przepychu

Samochód imponuje już na pierwszy rzut oka: jego wymiary mogą przytłoczyć niejednego kierowcę. Limuzyna ma długość 5,26 cm, szerokość 2,1 m oraz wysokość 1,76 m. W odróżnieniu od innych pojazdów tego typu ten Maybach ma dużo wyższe zawieszenie, dzięki czemu nawiązuje do popularnych teraz SUV-ów.

Odpowiedzią na najnowsze oczekiwania względem samochodów jest to, że model ten został wyposażony w 4 silniki elektryczne, które posiadają łączną moc 750 KM oraz napęd na cztery koła. Zamontowane w aucie akumulatory dają mu zasięg ponad 500 km po pełnym naładowaniu. Maksymalna prędkość, jaką może rozwinąć Vision Mercedes-Maybach Ultimate Luxury została ograniczona przez konstruktorów do 250 km/h.

Samochód jest wyposażony w wiele bardzo komfortowych rozwiązań, a nawet zestaw do serwowania kawy. Pasażerowie koncepcyjnego Maybacha bez wątpienia mogą poczuć wszechobecny luksus.

Mercedes Maybach Vision Ultimate Luxury: prezentacja

Mercedes Maybach Vision Ultimate Luxury, a właściwie jego prototyp został zaprezentowany w 2018 roku na targach Auto China. Jak twierdzą sami twórcy pojazdu, jest on pierwszym tego typu modelem na świecie. Jako jedyny łączy w sobie cechy eleganckiej limuzyny i posiadającego podwyższone zawieszenie SUV-a. Mercedes po raz kolejny udowadnia, że jest o krok przed innymi, pokazując całemu światu zupełnie nowe spojrzenie na samochody, zwłaszcza te klasy premium. Przy całym tym innowacyjnym podejściu widać także znane z innych modeli zamiłowanie do bogactwa i przepychu, które w Maybachu Vision Ultimate Luxury widać na każdym kroku: począwszy od błyszczących chromowanych elementów po zewnętrznej stronie, jak i we wnętrzu, które jest dopracowane ze szczególną pieczołowitością (elementy wykonane z hebanu chromowane listwy itd.). Marka jak zwykle stawia na rozwiązania wysokiej jakości, dlatego zastosowane elementy są trwałe i eleganckie. Maybach stworzony jest z myślą o osobach podróżujących z kierowcą, dlatego też szczególną uwagę poświęcono wykończeniu tylnej części auta, która jest przestronna, komfortowa i zapewnia wygodę nawet podczas długich podróży.

