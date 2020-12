Napęd 4x4 w sportowym kompakcie! Ta Mazda 3 Skyactiv-X została dopracowana do perfekcji!

Mazda 3 Skyactiv-X: czym jest silnik Skyactive?

Mazda 3 to model znany na rynku od 2003 roku. Występuje zarówno w wersji hatchback, jak i sedan. Ale nie to jest najistotniejsze. Najnowsza, IV generacja Mazdy 3 dostępna w Polsce zasilana jest wyłącznie silnikami benzynowymi: znajdziemy tu wersję 120 konną 2.0 Skyactiv-G oraz 180 konną 2.0 Skyactiv-X.

Czym wyróżnia się silnik Skyactive-X? Otóż chcąc to wyjaśnić w bardzo prosty sposób wystarczy powiedzieć, że mamy do czynienia z benzynowym silnikiem w stylu diesla. Pokręcone, ale prawdziwe. Oznacza to, że, mimo iż auto porusza się z użyciem benzyny to zapłon następuje samoczynnie, czyli tak jak ma to miejsce w dieslu. Co daje takie rozwiązanie? Ujmując w skrócie, rozwiązanie to zwiększa sprawność użytkowanego silnika, a także poprawia efektywność spalania mieszanki paliwowej. Dodatkowo trzeba pamiętać, że silniki Mazdy 3 wyposażone są w układ mild hybrid.

Mazda 3 dostanie turbodoładowanie i napęd na cztery koła. Koniec silników wolnossących?

Mazda 3 Skyactiv a instalacja LPG

Wielu kierowców ze względu na koszty eksploatacyjne decyduje się na zainstalowanie w swoim aucie LPG. Jednak nie każdy samochód nadaje się do tego celu. W Mazdzie 3 Skyactive przeprowadzenie tego typu zabiegu jest potencjalnie problematyczne ze względu na charakter jednostki silnikowej, która ją zasila. Koszt dokonania takiej operacji prawdopodobnie wielokrotnie przewyższyłby oszczędności wynikłe z korzystania z niej.

Mazda 3 2.0 Skyactiv-X: ocena ogólna

Mazda 3 2.0 Skyactiv-X to elegancki samochód kompaktowy, który doskonale nadaje się do poruszania po mieście ze względu na swoje wymiary, pozwalające bez trudu manewrować nawet na ciasnych parkingach. Jego atutem bez wątpienia jest pięknie wykonane i solidne wnętrze, w którym nie brak nowoczesnych elementów przykuwających wzrok. Kokpit został zaplanowany w sposób ergonomiczny, co ułatwia jego obsługę podczas jazdy.

Jak każdy samochód również Mazda 3 Skyactiv-X ma swoje mankamenty, do których na pewno zaliczy się dość wysokie spalanie, a także nieprzyjemny hałas przy wyższych prędkościach. Dla wielbicieli dynamicznej jazdy "trójka" może okazać się zbyt ociężała, jednak w mieście podczas wyprzedzania naprawdę daje radę. No i cena. Startuje od niespełna 100 tysięcy, a najbogatsza wersja zamyka się w 140 tysiącach, pod warunkiem wyboru skrzyni manualnej - za automat trzeba dorzucić kolejne 8 tys.

Limitowane Mazdy z okazji 100-lecia marki. Współczesne modele nawiązują do R360 Coupe

Mazda 3 Skyactiv-X: opinie dotyczące użytkowania

Jeśli chodzi o Mazdę 3 Skyactive-X, to najwięcej negatywnych opinii dotyczy kwestia poboru paliwa. Ilość zastosowanych tricków technologicznych powoduje, że klienci oczekują spektakularnych efektów w tej kwestii. A tu czeka niemałe rozczarowanie, gdyż mimo nowoczesnych, innowacyjnych rozwiązań Mazda 3 2.0 pali tyle, co inne samochody o podobnej pojemności silnika. Przy spokojnej jeździe na trasie jest to około 7-7,5l/100 km, ale w zwykłych miejskich warunkach wynik ten zdecydowanie rośnie i oscyluje w okolicach 10 litrów.

