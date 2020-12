Popularny SUV już w Polsce! Tę piękną Skodę kupisz w świetnej cenie!

Słowo "kamiq" w języku Inuitów oznacza umiejętność dopasowania się do każdej sytuacji, coś, co leży niczym druga skóra. I taki właśnie jest Kamiq, czyli najnowszy SUV czeskiej Škody. Bogato wyposażony, przestronny, o ciekawym designie i co najważniejsze, bezpieczny. Doskonale nadaje się zarówno do jazdy po mieście, jak i na dalsze wyprawy.

