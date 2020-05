Ulubiony mały SUV Polaków? W 2020 r. mamy nowego lidera. I to zdecydowanego

Pojęcia "małe crossovery i SUV-y" lub "crossovery i SUV-y segmentu B" jest wyjątkowo pojemne. Znajdziemy tam i, klasyczne miejskie auta, i modele, które mierzą około 4,2 m, ale oparto je o platformę kompaktowego auta. Trzeba więc mieć na uwadze, że choć w statystykach poniższe modele są uwzględniane wspólnie, to nie zawsze są swoimi bezpośrednimi rywalami. Najlepszym przykładem mogą być dwa VW z miejsc 3. oraz 4. - T-Roc oraz T-Cross, które celują w zupełnie innych klientów.

Wiemy, że zapewne, podobnie jak my, jesteście już trochę znudzeni ciągłymi informacjami o tegorocznych rekordowych spadkach liczby rejestracji, ale, niestety, i tutaj musimy o nich wspomnieć. W 2020 r. (od stycznia do końca kwietnia) Polacy zarejestrowali 11 732 nowych małych crossoverów i SUV-ów. IBRM SAMAR podaje, że w porównaniu z analogicznym okresem zeszłego roku to spadek o 24,4 proc. Na tle całego rynku nowych samochodów to i tak całkiem niezły wynik, bo w 2020 r. zarejestrowano w Polsce o ok. 34 proc. osobówek mniej.

Ulubione małe SUV-y Polaków w 2020 r.

W 2020 r. na pierwszy miejscu, i to z ogromną przewagą nad resztą, zameldowała się Skoda Kamiq. W ogóle koncern VW może mieć powody do zadowolenia, bo w pierwszej piątce znajdziemy aż cztery auta spod jego skrzydeł - oprócz Kamiqa to jeszcze VW T-Roc, VW T-Cross oraz Seat Arona. Z VAG-iem dzielnie walczy Kia Stonic, która okazała się numerem 2 w zestawieniu. Tak prezentuje się pierwsza dziesiątka roku 2020 r. w segmencie:

Skoda Kamiq: 1710 egzemplarzy Kia Stonic: 1049 Volkswagen T-Roc: 1015 Volkswagen T-Cross: 871 SEAT Arona: 869 Renault Captur: 789 Hyundai Kona: 725 Opel Crossland X: 719 Nissan Juke: 630 Honda HR-V: 563