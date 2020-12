Najlepsze opony całoroczne dla twojego samochodu! W końcu nie musisz ich wymieniać!

Opony całoroczne - opinie. Jakie są ich wady i zalety?

Zastosowanie opon całorocznych ma wiele negatywnych opinii, które zwracają uwagę przede wszystkim na bezpieczeństwo na drodze, ale nie można tej koncepcji nie przyznać kilku ważnych atutów. Opony całoroczne, z konieczności będące kompromisem, krytykowane są za to, że posiadają duże opory toczenia, które przekładają się latem na wyższe zużycie paliwa i potęgują hałas. Może się więc okazać, że opony całoroczne wcale nie będą o wiele tańsze przy założeniu, że ich koszt tworzy też eksploatacja i zwiększone wydatki na paliwo. Będzie to raczej propozycja dla kierowców, którzy jeżdżą niewiele. Ich zaletą jest też to, że zwiększają okres bezpiecznej jazdy także o jesień i lekką zimę. W praktyce w warunkach oblodzenia lub na ośnieżonej drodze nie mogą gwarantować tak dużej przyczepności, jak zimówki. Co z zaletami opon całorocznych? Nie trzeba ich zmieniać dwa razy do roku i przechowywać, co czasami bywa kłopotliwe i rodzi kolejne koszty. Najczęściej ich właściwości są uśrednione: w lecie spiszą się lepiej od opon zimowych, zimą zaś poradzą sobie w większej mierze, niż opony letnie.

Opony całoroczne - opinie ekspertów. Jakie są?

Również wśród ekspertów opinie na temat przydatności opon całorocznych są podzielone. Na rynku wciąż pojawiają się coraz bardziej udoskonalone modele takiego ogumienia. W 2019 r. wzrost ich sprzedaży w Polsce wyniósł 22 proc. Wskazuje to na fakt, że akceptacja dla takiego rozwiązania jest wśród kierowców coraz większa. Wielu ekspertów wskazuje, że opony całoroczne są dobrym wyjściem pod pewnymi warunkami. Jak stwierdził Łukasz Kusiak z Continental Opony Polska:

Opony całoroczne można polecić kierowcom, którzy posiadają dwa lub więcej pojazdów w gospodarstwie domowym – do montażu w autach o małej mocy, poruszających się w obszarach miejskich i osiągających niewielkie roczne przebiegi. Taki samochód można pozostawić w garażu, jeżeli warunki atmosferyczne są szczególnie niesprzyjające

Znacznie bardziej kategoryczną opinię wyraził znany dziennikarz motoryzacyjny Włodzimierz Zientarski, stwierdzając, że ''jak coś jest do wszystkiego, to jest do niczego''.

Opony całoroczne: czy warto? Rola testów

Czy warto kupi opony całoroczne? Decyzja o wyborze najlepszego ogumienia zapada na podstawie różnych czynników. Dobrze jednak, aby nie była to wyłącznie cena. Z pomocą przychodzą nam profesjonalne testy opon całorocznych przeprowadzane przez najlepsze magazyny motoryzacyjne i organizacje związane ze światem motoryzacji w Polsce i zagranicą. Co najczęściej bierze się pod uwagę? Oto podstawowe segmenty, w ramach których punktuje się poszczególne modele opon:

droga hamowania - jak długa musi być w poszczególnych warunkach?

poziom hałasu - jak duży jego poziom generuje użycie opon?

profesjonalne badania np. materiału, z którego wykonano opony

popularność i opinie użytkowników opon

cena

trwałość bieżnika

gwarancja

Kto prowadzi takie testy i rankingi? Między innymi Auto Świat, ADAC, Opontest.pl, Wulkanista.pl, Wybór Kierowców i inne.

Najlepsze opony całoroczne według rankingów

Wśród najlepszych opon całorocznych z poszczególnych rankingów najczęściej wymienia się kilka marek i ich najlepszych modeli.

Continental AllSeasonContact - doceniony między innymi w testach ADAC i Autobild za sprzyjanie oszczędności paliwa, hamowanie na lodzie, trakcję na śniegu i obracanie na śniegu; dostępne w szerokiej gamie rozmiarów od 14 do 18 cali

Michelin CrossClimate - cenione za amortyzację, boczne prowadzenie na lodzie i hamowanie na suchej nawierzchni

Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 - posiadają świetne parametry hamowania na lodzie i śniegu; doskonale zachowują się również na mokrej powierzchni, wolno się zużywają i powodują relatywnie niewielki poziom hałasu

Vredestein Quatrac - charakterystyczna dla nich jest zwłaszcza krótka droga hamowania i niska przyczepność na mokrej nawierzchni; przeznaczone przede wszystkim dla samochodów typu SUV wyposażonych w silniki dużej mocy

Nokian Weatherproof - w przypadku tej opony zadbano nie tylko o bezpieczeństwo zimą, ale także dobre prowadzenie w sytuacji wysokich letnich temperatur

Uniroyal AllSeasonExpert 2 - dobre właściwości zimą i latem przy nieco niższej cenie to podstawowa zaleta tych opon

Bridgestone Weather Control A005 - opony o bardzo dużej odporności na zużycie

