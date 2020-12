Wymiana opon i wszystko, co powinieneś o niej wiedzieć. Cenniki, terminy i przechowywanie

Wymiana opon: kiedy najlepiej się za to zabrać?

Wymiana opon to obowiązkowy element przygotowania do zmiany pory roku. Przed zimą zmieniamy opony na zimowe, natomiast na wiosnę wracamy do letnich. Część kierowców wciąż korzysta z tzw. opon całorocznych, które w teorii równie dobrze mają służyć przez cały rok, jednak prawda jest taka, że na takie rozwiązanie mogą sobie pozwolić jedynie osoby, które przez cały czas poruszają się po mieście, gdzie drogi są na bieżąco odśnieżane i nie ma wielkiego ryzyka zalegania błota pośniegowego. Zdecydowana większość użytkowników pojazdów korzysta więc z dwóch kompletów ogumienia, mimo że nie jest to obowiązkiem usankcjonowanym prawnie.

REKLAMA

OPONY CAŁOROCZNE - CZY WARTO? TO NA PEWNO SPORA OSZCZĘDNOŚĆ

Kiedy najlepiej zmienić opony na zimowe? Otóż nie należy wstrzymywać się z tym aż do momentu, gdy temperatura spadnie poniżej zera, a na drodze pojawi się śnieg. Według specjalistów należy obserwować warunki atmosferyczne i kiedy temperatura w ciągu dnia i nocy nie będzie przekraczać 6-7 stopni Celsjusza wówczas jest najlepszy moment na wymianę opon. W ten sposób możemy uniknąć gigantycznych kolejek u wulkanizatorów, a jednocześnie zabezpieczyć się przed ewentualnym niespodziewanym atakiem zimy.

OPONY CAŁOROCZNE - CZY WARTO? TO NA PEWNO SPORA OSZCZĘDNOŚĆ

Opony bieżnikowane - czy warto się na nie zdecydować?

Wymiana opon: cena za usługę

Jak w przypadku większości usług, cena za wymianę opon różni się w zależności od miejsca, w którym ją wykonujemy. W małych miejscowościach kwota za wymianę jednej opony waha się między 15-20 złotych, co w sumie daje 60-80 złotych za zmianę całego kompletu. Nieco inaczej sprawa ma się w dużych miastach, takich jak Poznań, Wrocław, Kraków czy Warszawa. Tu cena bywa uzależniona od wielu czynników, m.in. rozmiaru kół czy tego, w jakim typie samochodu wykonywana jest wymiana (wymiana opon w SUV-ie jest zdecydowanie droższa niż w tradycyjnej osobówce). Średnio kwota za zmianę jednej opony mieści się w przedziale między 30 a 60 złotych, co daje w sumie kwotę między 120 a 240 złotych. Różnica jest więc znacząca.

Wymiana opon: przykładowy cennik

Poniżej zamieszczamy przykładowe ceny wymiany opon (ceny dotyczą pojedynczej opony)

wymiana opon na felgach stalowych o rozmiarze 13-16 cali - 23-25 złotych

wymiana opon na felgach stalowych o rozmiarze 17 cali - 28-30 złotych

wymiana opon na felgach aluminiowych o rozmiarze 13-16 cali - 28-32 złotych

wymiana opon na felgach aluminiowych o rozmiarze 17 cali - 33-35 złotych

wymiana opon w samochodach typu SUV, VAN, terenowy (w zależności od rozmiaru) - od 35 do 60 złotych.

Do tego dochodzą dodatkowe opłaty, np. w przypadku gdy opony posiadają czujnik ciśnienia TPMS wielu wulkanizatorów pobiera dodatkową kwotę (zazwyczaj nie przekracza ona 5 złotych od opony) lub gdy wymianie podlegają opony typu RUN FLAT (też zazwyczaj cena wymiany jest o około 10-15 złotych wyższa).

OPONY CAŁOROCZNE - CZY WARTO? TO NA PEWNO SPORA OSZCZĘDNOŚĆ

Przy okazji wymiany opon można także wykonać dodatkowe czynności, np. wymianę wentyli lub zaworów w kołach, pompowanie opon lub programowanie czujników ciśnienia. Wszystkie te dodatkowe zabiegi również są odpłatne.

To jedyny łącznik auta z nawierzchnią. Nie daj się zwieść i wybierz odpowiednie opony

Przechowywanie opon zimowych i letnich

Wymiana opon pozwala na bezpieczną i ekonomiczną jazdę w zależności od pory roku. Warto więc dokonywać jej regularnie i dbać o stan posiadanego ogumienia. Jak powinno się przechowywać opony, aby ich stan był nienaganny? Opony powinno się przechowywać w pomieszczeniu suchym, ciemnym i chłodnym. W pobliżu nie powinny znajdować się produkty łatwopalne. Mogą być one poukładane jedna na drugiej lub poustawiane pionowo. Nie wolno ich wieszać na hakach - istnieje duże ryzyko odkształcenia. Jeśli przechowujemy całe koła (opona+felga), wtedy możemy wieszać je na hakach lub skorzystać ze specjalnych stojaków do kół. Warto jednak przed odstawieniem kół po sezonie dokładnie je umyć (zwłaszcza po zimie mogą zalegać złogi soli) i wysuszyć.

OPONY CAŁOROCZNE - CZY WARTO? TO NA PEWNO SPORA OSZCZĘDNOŚĆ