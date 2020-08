Opony całoroczne i ciężki SUV? ADAC ostrzega - to nie jest połączenie idealne

W naszej części Europy dawno nie mieliśmy naprawdę ostrej zimy. Stąd rosnąca popularność tzw. opon całorocznych - to uniwersalne opony, które radzą sobie w każdych warunkach. Dla kierowcy takie ogumienie to poważne oszczędności, ponieważ nie trzeba ich zmieniać przez cały rok. "Autokult.pl" podaje, że w zeszłym roku 13,9 proc. Polaków wybrało właśnie takie opony. W Niemczech odsetek takich kierowców to już 20 proc.Na Moto.pl nie raz chwaliliśmy opony całoroczne, ale zawsze podkreślaliśmy, że nie jest to wcale rozwiązanie idealne na każdą pogodę i dla każdego samochodu. Najlepiej sprawdzają się w autach miejskich i kompaktowych, jeżdżących głównie po mieście, czasem w trasę.

Nie jest to wybór dla osób, które samochodu używają w skrajnych warunkach. Przykładowo w górach, gdzie często pada śnieg i jest mróz albo w upałach. Najnowszy test ADAC pokazuje także, że opony sezonowe nie są idealnym rozwiązaniem w, cięższych od swoich klasycznych odpowiedników, SUV-ach. Automobilklub postanowił przetestować na przykładzie Forda Kugi opony w rozmiarze 235/55 R17. Wyniki opon całorocznych porównano z oponą sezonową.

Hamowanie na suchym asfalcie (od prędkości 100 km/h)

Referencyjna opona letnia: 37,0 m

Michelin CrossClimate+: 43,5 m

Bridgestone Weather Control A005: 44,0m

Vredestein Quatrac pro: 46,0 m

Continental AllSeasonContact: 46,9 m

Nokian Weatherproof: 48,2 m

Goodyear Vector 4Seasons Gen-2: 48,2 m

Uniroyal AllSeasonExpert 2: 51,6 m

Hamowanie na mokrym asfalcie (od prędkości 80 km/h)

Bridgestone: 34,6 m

Goodyear: 37,6 m

Referencyjna opona letnia: 38,9 m

Continental: 39,4 m

Uniroyal: 39,5 m

Michelin: 39,6 m

Vredestein: 40,3 m

Nokian: 41,4 m

Hamowanie na śniegu (od prędkości 50 km/h)

Referencyjna opona zimowa: 24,9 m

Nokian: 26,3 m

Uniroyal: 26,8 m

Goodyear: 27,6 m

Continental: 28,2 m

Michelin: 31,3 m

Bridgestone: 33,3 m

Vredestein: 33,4 m

Hamowanie na lodzie (od prędkości 30 km/h)

Referencyjna opona zimowa: 39,3 m

Continental: 44,1 m

Goodyear: 44,2 m

Bridgestone: 44,2 m

Michelin: 44,3 m

Uniroyal: 46,2 m

Nokian: 47,0 m

Vredestein: 48,4 m

Widzimy, że opony całoroczne w większości przypadków wypadły gorzej od testowanej opony sezonowej. Zwłaszcza w skrajnych warunkach różnica jest wyraźna. Czy to oznacza, że powinniśmy się ich wystrzegać? Zdecydowanie nie. Trzeba tylko pamiętać, że nie jest to rozwiązanie idealne i zawsze z tyłu głowy mieć, że w trudnych warunkach nie są tak skuteczna jak sezonowe odpowiedniki.