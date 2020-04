Samochód do 10 tysięcy, czyli balans między niską ceną a jakością

Jaki samochód do 10 tys. złotych warto kupić?

Jaki samochód do 10 tys. warto nabyć? Otóż trzeba postawić na jednostki niezawodne, o stosunkowo prostych konstrukcjach i silnikach. To gwarantuje nam, że koszty eksploatacji i ewentualnych napraw w przyszłości nie przewyższą wartości pojazdu. Najlepiej więc celować w egzemplarze napędzane silnikiem benzynowym. To w zdecydowany sposób obniża koszty części, ale też poprawia ich dostępność. Warto też wybierać marki, słynące z dość mocnych blach, bo nie ukrywajmy, że samochody do 10 tysięcy to raczej takie, od produkcji których upłynęło już trochę czasu. Wiek przeważnie przekłada się na stan blachy - i nie chodzi tu tylko o przebyte stłuczki, ale także o korozję, która jest mankamentem większości aut użytkowanych w naszym klimacie.

Jakie auto do 10 tys. do użytku miejskiego?

Poniżej przedstawiamy kilka interesujących modeli samochodów miejskich. Zatem, jakie auto do 10 tys. znajdziemy na rynku?

Citroen C1 (2005-2013) - to model oszczędny, w wersji 3 lub 5-drzwiowej; niestety większość nie posiada klimatyzacji, co wydaje się ich największym mankamentem;

Renault Clio III (2005-2012) - to dość trwały egzemplarz, zwłaszcza w wersji benzynowej; przeważnie występuje w wersji 3-drzwiowej;

Opel Astra H (2004-2014) - dobry wybór dla osób, które cenią trwałość i niezawodność; uważać trzeba na jednostki z silnikiem diesla - czasem wymagają kosztownych napraw;

Volkswagen Golf V (2005-2008) to jeden z najczęściej spotykanych modeli na polskich drogach; popularność zawdzięcza swojej trwałości, stosunkowo niskiej awaryjności i akceptowalnym kosztom eksploatacji;

Fiat Panda II (2003-2012) - fiaty należą do lubianych i często wybieranych samochodów w Polsce; zawdzięczają to prostej konstrukcji, łatwości napraw, dużej dostępności części i niskiej awaryjności.

Auto za 10 tys. dla rodziny

Auto za 10 tys. dla rodziny to wbrew pozorom nie tylko kombi. Sprawdź nasze propozycje:

Opel Vectra C (2002-2008) to dobre rozwiązanie dla rodziny z jednym lub dwojgiem dzieci; 5-drzwiowe nadwozie ułatwia korzystanie z auta, które jest dość ładowne; gdy dodamy do tego rzadko występujące awarie i niskie koszty utrzymania, uzyskamy jednostkę godną polecenia;

Citroen Xsara Picasso (1999-2010) kolejny model, który z łatwością pomieści rodzinę 2+2; duża przestrzeń, ciekawy design, ekonomiczne silniki to główne zalety tego typu samochodów.

Samochód do 10 000: na co zwracać uwagę?

W przypadku samochodów do 10 000 złotych, często musimy liczyć się z tym, że są to modele importowane. W takiej sytuacji dużo trudniej ustalić prawdziwą historię pojazdu. Nie dajmy się więc oszukać nieuczciwym handlarzom i starajmy się nie kupować przysłowiowego kota w worku.

uzyskajmy od sprzedającego numer VIN - dzięki niemu możemy ustalić historię danego pojazdu;

nie dajmy się nabrać na niski przebieg - nie od dziś wiadomo, że liczniki aut poddawane są nieuczciwej praktyce przekręcania;

porównajmy rok produkcji samochodu z datą produkcji szyb - może to nakierować nas na ewentualną wiadomość o kolizji.

Auto do 10 tys. - gdzie szukać?

Samochodów używanych możemy szukać na różne sposoby:

za pośrednictwem portali ogłoszeniowych - od sprzedawców indywidualnych;

w komisach zajmujących się handlem samochodami;

u osób zajmujących się importem używanych aut z za granicy.

Każda forma poszukiwania auta do 10 tys. jest dobra, jednak w przypadku tej kwoty musimy zwrócić szczególną uwagę na stan techniczny i wizualny pojazdów.