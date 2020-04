Samochód do 25 tysięcy. Jaki wybrać? Na co zwracać uwagę?

Jaki samochód do 25 tys.? Różne opcje do wyboru

Jaki samochód do 25 tys. wybrać, aby cieszyć się z dokonanego zakupu przez lata? Oczywiście mamy różne opcje do wyboru, ale bardzo rozbieżne są też wymagania. Niektóre osoby poszukują właśnie w tej cenie używanego modelu auta rodzinnego, inni potrzebują czegoś do jazdy po mieście lub do pracy. Mechanicy z reguły doradzają auta w tym przedziale cenowym.

REKLAMA

Samochód do 25 000: dlaczego właśnie taki?

Samochód do 25 000 zdobył sobie raczej dobre noty i pochlebne opinie u fachowców. Dlaczego?

znaczna część rynku aut używanych w Polsce to przedział 10 - 20 tys. - w tym zakresie cenowym bardzo łatwo jest o takie auta, które nie spełnią oczekiwań z uwagi na awaryjność, duży przebieg lub zamaskowane wady;

stosunkowo niewiele jest aut w przedziale 20 - 22 tys.;

przedział cenowy do 25 tys. to z kolei znacznie większy wybór, gdzie znajdą się przede wszystkim samochody bogato wyposażone i takie, które są w zbyt dobrym stanie, aby zaklasyfikować je do najbardziej powszechnej klasy 10 - 20 tysięcy;

jednocześnie cena do 25 tysięcy za sprawny i dobrze wyposażony samochód to konkurencyjna propozycja nawet dla nowych modeli w najbardziej podstawowym wariancie, których ceny zaczynają się od magicznej kwoty 29 900 zł;

warto dodać, że w przypadku najtańszych aut z salonu można się pokusić o ledwie kilka modeli - klasa maszyn do 25 tysięcy daje nam znacznie większe możliwości wyboru.

Auta do 25 tys. - modele rodzinne

Auta do 25 tys. to chociażby pojazdy rodzinne, na które warto postawić. Oczywiście jedne modele dają większe ryzyko awaryjności, inne znacznie mniejsze. Przeciętny, ale wart uwagi samochód tego rodzaj posiada następujące cechy:

wiek do 10 lat;

duża pakowność bagażnika, który pomieści nawet kilka walizek ze wszystkim, co niezbędne na wakacyjnym wyjeździe;

nie tylko pomieści 4 osoby, ale zapewni pewien komfort jazdy;

posiada niezawodny i sporej mocy silnik tak, by można było bez obaw podróżować w dłuższe trasy.

Zawsze warto jednak dbać o wybór egzemplarza, który jest zadbany i nie ma za sobą ryzykownych napraw. O tym, na co zwracać uwagę przy wyborze używanego samochodu przeczytasz tutaj. Wśród pewniaków w tej kategorii można postawić przede wszystkim na:

Citroena C5 II (do. ok 2010 r.): najlepiej z dwulitrowym silnikiem benzynowym; model niezbyt podatny na korozję, często spotykane wersje z bogatym wyposażeniem w środku;

Forda Mondeo III (nawet do 2011): do wyboru turbodiesel lub dwulitrowy silnik benzynowy, samochód bardzo przestronny, jak na swoją klasę. Warto zwrócić uwagę na korozję i spalanie;

Peugeot 508 I (ok. 2010): najlepsze są modele z dwulitrowym dieslem, nie poleca się w przypadku tego modelu silników na benzynę; bogate i niezawodne wyposażenie jest jego dodatkowym atutem.

Jakie auto do 25 tys. do jazdy po mieście i do pracy?

Jakie auto do 25 tys. wybrać, aby było trwałe i przez długi czas służyło jako samochód miejski? Oczywiście musi spełniać podstawowe cechy tego rodzaju pojazdu. Maszyna do poruszania się po zatłoczonych ulicach powinna być przede wszystkim:

ergonomicznie zaprojektowana: niewielka, ale pozostawiająca dość miejsca kierowcy i pasażerom;

bezpieczna;

posiada stosunkowo mały silnik;

umożliwiająca dynamiczną jazdę po mieście (światła, korki, częste zakręty);

ekonomiczna: powinna niewiele palić.

Jaki samochód do 25 tysięcy warto w tej klasie zaproponować?

Skoda Citigo: niewielka awaryjność, wytrzymały silnik, który jednak może nieco zbyt dużo pali;

Honda Jazz (ok. 2008 - 2010): bardzo niska awaryjność, silniki 1.2/90 i 1.3/100 spełniają swoje zadanie bez zarzutu; dzięki możliwości szybkiego złożenia tylnej kanapy auto posiada zaskakujące możliwości przewozowe;

Citroen C3 (nawet 2013 r.): ciekawy i futurystyczny design, umiarkowane spalanie przy bardzo zadowalających osiągach trzycylindrowego silnika.

Auto za 25 tys. Większy model?

Auto za 25 tys. to również możliwość zakupu znacznie bardziej obszernej maszyny. W tym przypadku musimy się jednak liczyć ze starszym rocznikiem, większym przebiegiem lub nieco gorszym stanem technicznym. Niewątpliwie i tutaj znajdą się auta o bardzo dobrej jakości wykonania, niezawodne i o ładnym designie. Warto tylko postawić na zadbany egzemplarz z udokumentowanym przebiegiem.

Wśród sedanów polecać można modele takie, jak:

Volvo S80 (2004 - 2008): samochód szwedzkiej marki łączy w sobie elegancki, klasyczny design z bogatym wyposażeniem, wysoką jakością wykonania i mocnym, jak na taki model silnikiem diesla 2,4 litra. Producent postawił na dobrą relację ceny do jakości i bardzo praktyczne rozwiązania;

Honda Legend (1995 - 2004): bezawaryjna, o wysokiej jakości wykonania; za 25 tys. można liczyć na stosunkowo nowszy egzemplarz w przyzwoitym stanie;

Peugeot 607 (nawet 2008 - 2010): za 25 tysięcy można pokusić się o zakup samochodu z końcówki produkcji; będzie to przede wszystkim model z silnikiem benzynowym 136 KM, który powinien w zupełności wystarczyć.