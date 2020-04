Samochód do 20 tysięcy - wybieramy najlepszy model

Jaki samochód do 20 tysięcy wybrać?

To, jaki samochód do 20 tysięcy wybrać, zależy od oczekiwań jego przyszłego użytkownika. 20 tysięcy jest to bowiem przyzwoita kwota, w zakresie której na rynku aut używanych możemy znaleźć naprawdę interesujące egzemplarze. Wszystko jednak zależy od naszych oczekiwań:

REKLAMA

samochody miejskie - jesteśmy w stanie znaleźć naprawdę fajne egzemplarze kompaktowych aut miejskich, z dobrym wyposażeniem i stanem technicznym;

kombi, vany i SUVy - takie typy pojazdów również możemy znaleźć w tym segmencie cenowym, jednak będą już znacznie starsze niż małe auta;

sportowe - jeśli kręci cię moc i charakterystyczny wygląd, również znajdziesz tutaj egzemplarz dla siebie.

Auta do 20 tysięcy: komfort i wygoda jazdy

Najszerszy wybór aut do 20 tysięcy będziemy mieć w kategorii aut miejskich, o nadwoziu typu hatchback. Znajdziemy zarówno takie w wersji trzy, jak i bardziej komfortowe pięciodrzwiowe. Standardem w tej cenie jest klimatyzacja, wspomaganie kierownicy, i wiele innych ciekawych rozwiązań. Niektóre egzemplarze wyposażone są nawet w gadżety takie, jak nawigacja GPS, podgrzewane fotele i kierownica, czujniki deszczu, zmierzchu itp.

Bez problemu w tej cenie znajdziemy również komfortowe sedany, z całkiem niezłym wyposażeniem w wieku około 10 lat. Jak zawsze jednak przed zakupem używanego samochodu trzeba mieć się na baczności, aby nie kupić pojazdu, który będzie przysłowiową skarbonką, wymagającą inwestycji przewyższających jego wartość.

Jakie auto do 20 tysięcy dla rodziny?

Na jakie auto do 20 tysięcy zdecydować się, gdy w perspektywie mamy poruszanie się nim z rodziną? Otóż przede wszystkim musimy zainteresować się modelami o nadwoziu typu kombi lub van, bo tylko takie gwarantuje dużą przestrzeń w kabinie, a jednocześnie spory bagażnik, który na pewno przyda się przy odleglejszych wyprawach. Warto postawić na pojazdy z mocnymi, ekonomicznymi silnikami, gwarantujące jazdę bezawaryjną, a przy okazji bezpieczną i dynamiczną. Nasze propozycje to:

Ford C-Max I (2003-2010),

Skoda Octavia II Combi (2004-2013),

Ford Mondeo III kombi (2007-2014),

Auto za 20 tysięcy: kompaktowe auta miejskie

Jeśli w perspektywie mamy poruszanie się samochodem do pracy, ewentualnie na zakupy i nie przewidujemy częstego zabierania pasażerów, wtedy warto rozważyć zakup samochodu o małych rozmiarach. Taki na pewno będzie łatwiej zaparkować w mieście. Dodatkowo małe samochody w kwocie 20 tysięcy oferują często bogate wyposażenie i stosunkowo młody rocznik, co wpływa na podniesienie komfortu użytkowania. W tej cenie możemy znaleźć bez trudu egzemplarz krajowy, pochodzący od pierwszego właściciela - jest to niewątpliwie zaleta, gdyż w ten sposób zyskamy pewność, co do historii auta. Decydując się na zakup kompaktu warto rozważyć:

Honda Jazz I (2002-2008),

Skoda Fabia II (2007-2014),

Mazda 2 (2007-2015).

Zobacz wideo Czy samochody zdrożeją?

Bezawaryjne samochody do 20 tysięcy

Nie oszukujmy się, coś takiego jak: "bezawaryjne samochody do 20 tysięcy" nie istnieje. Bez względu na to ile zapłacimy zawsze będzie występowało ryzyko usterki. W końcu samochód to tylko maszyna, która złożona jest z wielu podzespołów i części, ulegających zużyciu czy uszkodzeniu. Istnieją jednak metody, aby jak najbardziej ograniczyć możliwość wystąpienia awarii. Są to: