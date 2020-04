Samochód do 15 tys. - jaki model wybrać?

Jaki samochód do 15 tys. możemy znaleźć na rynku?

Jaki samochód do 15 tys będzie dobrym wyborem? Poszukując takiego pojazdu jasne jest, że musimy poruszać się na rynku modeli używanych. W tej cenie będziemy mieć dostęp do wielu ciekawych egzemplarzy aut, jednak musimy liczyć się z tym, że zdecydowana większość z nich będzie wyprodukowana przed 2008 rokiem. W zależności od naszych upodobań, w tym zakresie cenowym możemy znaleźć auta o nadwoziu typu:

hatchback, czyli dość kompaktowe, idealne do poruszania się po mieście;

sedan, oferujące wysoki komfort jazdy;

kombi, rozwiązanie dobre dla rodzin, ze względu na zwiększoną przestrzeń, zarówno w kabinie jak i bagażniku.

Jakie auto do 15 tys. dla singla? Pięć wybranych modeli

Jakie auto do 15 tys. w wariancie "jednoosobowym"? Kwota ta to dobry start, jeśli chodzi o wybór samochodu, w którym tylko okazjonalnie będą podróżować pasażerowie. Posiadając taki budżet możemy spokojnie znaleźć ciekawą ofertę aut miejskich - kompaktowych i ekonomicznych w eksploatacji. Ich niewątpliwą zaletą są niewielkie rozmiary, co pozwala na zaparkowanie w niemal każdym miejscu. Jest to niezwykle istotne, gdyż w miastach największym problemem jest dostępności miejsc parkingowych. Poniżej przedstawiamy kilka ciekawych propozycji aut do 15 tys. o kompaktowych rozmiarach:

Honda Civic VII (produkcja 2000-05) to samochód zgrabny, trzydrzwiowy, a w wersji benzynowej stosunkowo rzadko awaryjny; Citroen C4 (produkcja 2004-10) auto, które ładnie się prezentuje, a koszty jego utrzymania są przystępne. Zdarzają się w nim problemy z elektroniką i mechaniką, ale części są łatwo dostępne i dość tanie; Opel Astra GTC (produkcja 2005-10) - trzydrzwiowa wersja o solidnej i prostej budowie. Niskie koszty utrzymania i szeroki dostęp do części i zamienników to jej duży atut; Audi A3 (produkcja 2003-13) - to dobry wybór dla osób, które cenią piękny wygląd i niezawodność; model ten charakteryzuje dość dobry dostęp do zamienników, jednak ceny bywają różne; Ford Focus (produkcja 2004-10) - to dobre i trwałe samochody, zwłaszcza modele w wersji benzynowej. Oferują dobre osiągi i stosunkowo nieduże koszty eksploatacyjne.

Auto za 15 tysięcy - popularne sedany

Auto za 15 tys. w wersji sedan to między innymi:

Volkswagen Passat (produkcja 2005-2010) - auta bardzo popularne w naszym kraju, choć większość stanowią egzemplarze importowane; są to jednostki stosunkowo mocne i wydajne; Skoda Octavia (produkcja 2004-2013) - kolejny powszechny model, który jest stosunkowo trwały i rzadko przytrafiają się w nim poważne awarie; koszty eksploatacji kilkunastoletniej skody nie są wysokie, nie występują też problemy z dostępnością części zamiennych; Audi A4 (produkcja 2000-2004) - ten model charakteryzuje bardzo bogate wyposażenie i solidne wykończenie kabiny; jak przystało na silnik diesla osiągi są niezłe, jednak koszty niektórych napraw mogą być dość znaczące; Ford Mondeo (produkcja 2000-2006) - auto świetnie się prezentuje, dobrze prowadzi; posiada dobre wyposażenie i ergonomiczną deskę rozdzielczą; pod względem eksploatacji jest ekonomicznym rozwiązaniem; BMW Seria 3 (produkcja 1998-2007) - to kolejna jednostka z silnikiem diesla, która daje dużą frajdę z jazdy; większość modeli jest dość dobrze wyposażona i mimo wieku dobrze się prezentuje.

Samochód do 15 000 dla rodziny

Samochód do 15 000 dla rodziny to zdecydowanie kombi. Jego pojemność pozwala na swobodne umieszczenie dzieci w fotelikach, a także zabranie niezbędnych bagaży.

Opel Astra (2004-2014) to niezawodna jednostka z silnikiem diesla, która pozwala na komfortowe podróżowanie; solidnie wykończona kabina nawet po użytkowaniu przez dzieci pozostanie w dobrym stanie; Peugeot 308 (2008-2013) dobra alternatywa dla wielbicieli instalacji LPG - ten model umożliwia jej podłączenie, a co za tym idzie optymalizację kosztów paliwa; przy tym dobrze się prezentuje i łatwo prowadzi mimo zwiększonych gabarytów; Toyota Avensis (2003-2009) to świetnie wyposażony, mocny egzemplarz, który charakteryzuje niska awaryjność.