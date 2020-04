Do Studia Biznes przyjechało dzisiaj Porsche Macan. W jednej z najciekawszych wersji

Zobacz wideo

Studio Biznes to program na żywo Gazety.pl, który możecie oglądać co środę o 12.00. Prowadzi Łukasz Kijek. To nie tylko nowości gospodarcze i najważniejsze informacje ze świata biznesu. W każdym odcinku - obok prowadzącego i gości - występuje redaktor naczelny Moto.pl.

Dla tych, co wolą czytać. Nowe Porsche Macan GTS w punktach:

pod maską pracuje 2,9-litrowy silnik V6 biturbo o mocy 280 kW (380 KM) - to o 15 kW (20 KM) więcej niż w poprzedniku,

układ "centralnego turbo" - czyli dwie turbosprężarki umieszczone pomiędzy rozwidlonymi głowicami - zapewnia szczególnie bezpośrednią reakcję na zmianę obciążenia,

moment obrotowy to aż 520 Nm (+20 Nm) i dostępny jest od 1750 do 5000 obr./min,

z V-szóstką współpracuje mocno zmodyfikowana dwusprzęgłowa skrzynia biegów PDK,

z pakietem Sport Chrono nowy Macan GTS przyspiesza od 0 do 100 km/h w 4,7 s, a więc o 0,3 s szybciej niż wcześniej,

prędkość maksymalna SUV-a to 261 km/h,

specjalnie dla Macana GTS dostrojono system kontroli tłumienia Porsche Active Suspension Management (PASM),

wersja GTS jest obniżona o 15 mm,

na życzenie dostępne jest adaptacyjne zawieszenie pneumatyczne z prześwitem zmniejszonym o kolejne 10 mm,

już w standardzie Macan GTS ma duże żeliwne hamulce (tarcze o wymiarach 360 x 36 mm z przodu oraz 330 x 22 mm z tyłu). Opcjonalnei można zamówić układ Porsche Surface Coated Brake (PSCB) z powłoką z węglika wolframu lub Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB),

nowe Porsche Macan GTS zostało wyposażone w sportowy układ wydechowy.

