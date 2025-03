Od lat 90. ronda są stałym elementem polskich dróg, poprawiając płynność ruchu. Aby zmniejszyć korki, inżynierowie wprowadzają wydłużone ronda, różniące się od klasycznych skrzyżowań. Coraz częściej stosuje się więc zwężone konstrukcje, które pozwalają łączyć drogi, nawet jeśli nie zbiegają się w jednym punkcie, w dodatku bez kosztownej przebudowy.

Czym jest rondo biszkoptowe? Nie tylko lepsza przepustowość, lecz także bezpieczeństwo

Nazwa tych rond pochodzi od kształtu przypominającego biszkopt lub znak nieskończoności. W Polsce można je spotkać m.in. pod Kołbaskowem, pod Krakowem, w Lublinie, Chojnicach, Kołobrzegu i Zakopanem. Choć wciąż są rzadkością, drogowcy coraz chętniej je budują. Ich skuteczność pod kątem bezpieczeństwa przetestowali już Amerykanie. Na przykładzie skrzyżowania w miejscowości Carmel wykazano, że liczba wypadków spadła o 84 proc., a kolizji o 63 proc.

Rondo biszkoptowe: jak się po nim poruszać? To wciąż stosunkowo nowatorskie rozwiązanie

Choć rondo biszkoptowe ma dość nietypowy kształt, zasady poruszania się po nim pozostają takie same, jak w przypadku klasycznych rodzajów. Przed dojazdem do skrzyżowania warto odszukać znak F-10, informujący o dozwolonych kierunkach jazdy na poszczególnych pasach (przy rondach wielopasmowych). Alternatywnie mogą być to strzałki kierunkowe namalowane na jezdni.

Kierowcy powinni kierować się znakami drogowymi, w tym C-12 (ruch okrężny) i A-7 (ustąp pierwszeństwa). Pamiętajmy więc, że ustępujemy pierwszeństwa pojazdom już poruszającym się po rondzie (również tramwajom). Wyjątek? Sytuacja, gdy tramwaj opuszcza rondo. Wtedy to on zawsze ma pierwszeństwo. Mimo że ronda biszkoptowe wciąż są rzadkością, to z roku na rok przybywa ich na polskich drogach. Usprawniają ruch i nie wymagają od kierowców zmiany nawyków.

