Można je przejechać w 12-14 godzin. Najdłuższe trasy kolejowe w Polsce imponują nie tylko długością

Najdłuższe trasy kolejowe w Polsce można przejechać z reguły w 12-14 godzin. Jeśli jedzie się nimi za dnia, niejako w gratisie otrzymujemy zmieniające się za oknem krajobrazy. A biorąc pod uwagę dystans do przebycia, ich zróżnicowanie może być całkiem spore.

Najdłuższa trasa kolejowa w Polsce

Wydawałoby się, że najdłuższa trasa kolejowa w Polsce powinna łączyć dwa przeciwległe miasta na mapie naszego kraju: Przemyśl i Świnoujście. Na trasie tej kursuje IC Przemyślanin, który wyjeżdża ze stacji Przemyśl Główny przed godziną 20:00 jednego dnia, by dotrzeć do stacji Świnoujście po godzinie 9:00 dnia następnego. Ten nocny pociąg przejeżdża przez takie miasta, jak Rzeszów, Tarnów, Kraków, Katowice, Opole, Wrocław, Leszno, Poznań, Stargard, Szczecin i Międzyzdroje. Łącznie pokonuje trasę o długości 986 km i okazuje się, że nie jest to najdłuższa trasa kolejowa w Polsce pod względem dystansu do przebycia. Rekordzistka jest dłuższa od trasy pokonywanej przez Przemyślanina o 87 kilometrów. Natomiast przez wiele lat do tego właśnie składu należała palma pierwszeństwa w kategorii najdłużej trwającego czasu przejazdu. Pociąg relacji Przemyśl Główny – Świnoujście przez lata pokonywał tę trasę w czasie nie krótszym niż 14 godzin i 27 minut, pod warunkiem oczywiście, że nie doszło do opóźnień, o które na tak długiej trasie przejazdu nie jest trudno. Obecnie zgodnie z rozkładem jazdy Przemyślanin powinien dojechać do celu w ciągu 13 godzin i 37 minut.

Jaka jest najdłuższa trasa kolejowa w Polsce?

A zatem jaka jest najdłuższa trasa kolejowa w Polsce? Otóż trasę długości 1073 km pokonuje IC Artus jadący ze stacji Przemyśl Główny do stacji Hel. Tak długi dystans zawdzięcza temu, iż nie jedzie trasą najkrótszą, przez Warszawę, a przez Rzeszów Główny, Tarnów, Kraków Główny, Katowice, Opole Główne, Wrocław Główny, Żmigród, Leszno, Poznań Główny, Inowrocław, Bydgoszcz Główną, Gdańsk Główny i Gdynię Główną. Planowy czas przejazdu na tej trasie to 14 godzin i 8 minut. Pociąg relacji Przemyśl Główny – Hel kursuje wyłącznie w okresie wakacyjnym, w tym roku od 21 czerwca do 31 sierpnia. Poza sezonem IC Artus kończy swój bieg na stacji Gdynia Główna. Wówczas jego trasa liczy 997 km i planowo pociąg przemierza ją w niecałe 12 godzin, zatem i tak wyprzedza trasę z Przemyśla do Świnoujścia.

Ranking: najdłuższe trasy kolejowe w Polsce

Ranking "Najdłuższe trasy kolejowe w Polsce" zawiera przede wszystkim linie łączące miasta leżące na północnych i południowych krańcach naszego kraju, bądź też, jak w przypadku trasy Świnoujście – Hrubieszów Miasto, najdalej wysunięte na północny zachód polskie miasto z miastem wysuniętym najdalej na wschód. Choć daleko nam do najdłuższego połączenia kolejowego w Europie (pociąg ze szwedzkiego Malmö do austriackiego Insbrucka w sezonie zimowym pokonuje 1720 km), to odległości przemierzane w naszym kraju bez przesiadek też mogą imponować. Mamy całkiem sporo połączeń kolejowych o długości powyżej 600 km. Czołowe miejsca w rankingu najdłuższych tras kolejowych w Polsce zajmują jednak trasy powyżej 950 km. Trzecie miejsce na podium przypada nocnemu pociągowi TLK jadącemu z Gdyni Głównej do Krynicy-Zdroju przez Iławę Główną, Warszawę Gdańską, Koluszki, Piotrków Trybunalski, Częstochowę, Kraków Główny i Nowy Sącz. Choć dystans 978 km daje mu dopiero trzecie miejsce w rankingu pod względem długości trasy, to obecnie jest numerem jeden w kategorii czasu trwania przejazdu. Planowo trasę powinien przejechać w 14 godzin i 15 minut, jednak można spodziewać się opóźnień.

Najdłuższe trasy kolejowe w Polsce [lista]

Lista najdłuższych tras kolejowych w Polsce przedstawia się następująco:

IC Artus na trasie z Przemyśla Głównego do Gdyni Głównej – 997 km (w sezonie na Hel – 1073 km)

IC Przemyślanin na trasie z Przemyśla Głównego do Świnoujścia – 986 km

TLK na trasie z Gdyni Głównej do Krynicy Zdrój – 978 km

IC Górski na trasie Świnoujście - Hrubieszów Miasto – 967 km

IC Podlasiak na trasie Suwałki - Świnoujście – 950 km

TLK Ustronie na trasie Kraków Główny - Kołobrzeg – 936 km

IC Zamoyski na trasie Rzeszów Główny - Kołobrzeg – 917 km

TLK Karpaty na trasie Gdynia Główna - Zakopane – 888 km

IC Wyczółkowski na trasie Lublin Główny - Szczecin Główny – 878 km

TLK na trasie Gdynia Główna - Krynica-Zdrój – 868 km

TLK Lubomirski na trasie Gdynia Główna - Zakopane – 830 km

IC Witkacy na trasie Gdynia Główna - Zakopane – 818 km

IC Matejko na trasie Przemyśl Główny - Szczecin Główny – 778 km

TLK Małopolska na trasie Gdynia Główna - Zakopane – 777 km

IC Staszic na trasie Lublin Główny - Szczecin Główny – 720 km.

Nie jest pomyłką, że na liście znalazły się aż cztery pociągi relacji Gdynia Główna - Zakopane, a w każdym przypadku podana trasa ma inną długość. IC Witkacy jedzie przez Bydgoszcz Główną, Kutno i Łódź, pozostałe pociągi przejeżdżają przez Warszawę, przy czym najkrótsza trasa wiedzie przez Grodzisk Mazowiecki, a najdłuższa przez Piotrków Trybunalski i Częstochowę.

