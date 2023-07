Najwyższa droga w Europie nie znajduje się w Alpach. Gdzie jej szukać i na jakiej wysokości leży?

Najwyżej położona droga w Europie prowadzi na szczyt Veleta

Najwyżej położona droga w Europie znajduje się w paśmie górskim Sierra Nevada w Hiszpanii. Mowa tutaj o drodze prowadzącej na szczyt Veleta, który mierzy 3394 m n.p.m. Droga niemal w całości pokryta jest asfaltem, co sprawia, że szczyt jest jednym z najłatwiej dostępnych trzytysięczników. Najwyżej położona droga w Europie jest zamknięta dla ruchu samochodowego, ale dotrzeć tam można rowerem. Droga asfaltowa prowadzi do wysokości ok. 3100 m n.p.m., natomiast resztę trasy na szczyt Veleta można pokonać drogą szutrową.

Tunel w Szwajcarii ma 57 km długości

Mówiąc o najwyżej położonych drogach w Europie, nie sposób nie wspomnieć o najwyższej drodze asfaltowej w Europie położonej w Alpach. Znajduje się ona we Francji, nieopodal granicy z Włochami. Jest nią Route de la Bonette, czyli droga wiodąca przy przełęczy Col de la Bonette. Osiąga wysokość 2802 m n.p.m. i dotrzeć tam można m.in. motocyklem oraz samochodem. Przez samą przełęcz Col de la Bonette przejeżdża się na wysokości 2715 m n.p.m. Najwyższa droga asfaltowa w Europie zapętla się wokół szczytu Cime de la Bonette, czyli właśnie na wysokości 2802 m n.p.m. Jakie są inne najwyżej położone drogi w Europie, o których warto wspomnieć? Col Agnel to przełęcz w Alpach, znajdująca się nieopodal granicy Francji i Włoch. Jest to trzecia co do wysokości przełęcz w Alpach, przez którą prowadzi droga asfaltowa. Droga znajduje się na wysokości ok. 2744 m n.p.m. Przełęcz Col Agnel, podobnie jak inne najwyższe drogi asfaltowe w Europie, jest miejscem, przez które przebiegają trasy najpopularniejszych wyścigów kolarskich, m.in. Tour de France i Giro d`Italia. Warto również wspomnieć o najwyżej położonej drodze w Alpach austriackich. Jest nią Ötztal Glacier Road, czyli droga dojazdowa z Sölden do lodowców Rettenbach i Tiefenbachferner.

Najwyższa przełęcz w Europie w Alpach: Col de l'Iseran we Francji

Najwyższa przełęcz w Europie w Alpach to Col de l'Iseran we Francji. Przełęcz znajduje się w Alpach Graickich na wysokości 2764 m n.p.m. Droga do Col de l'Iseran jest najwyżej położoną drogą asfaltową biegnącą przez przełęcz w Alpach. Droga stanowi część trasy turystycznej Route des Grandes Alpes, która wiedzie przez najwyższe przełęcze Alp we Francji. Do najwyższej przełęczy w Europie w Alpach wiedzie kręta droga, tworząca niezwykłe serpentyny. Wśród innych przełęczy w Alpach Francuskich, należących do najwyższych przełęczy w Europie, które jednocześnie znajdują się na trasie Route des Grandes Alpes, można wymienić m.in.:

Col du Galibier

Col d'Izoard

Col de la Bonette

Najwyższa przełęcz w Europie we włoskich Alpach Wschodnich, to z kolei Passo dello Stelvio. Znajduje się na wysokości 2757 m n.p.m., a jej historia sięga pierwszej połowy XIX w. Nieopodal Passo dello Stelvio znajduje się Passo di Gávia, czyli kolejna z przejezdnych najwyższych przełęczy w Europie. Jej wysokość to 2621 m n.p.m.

Najwyżej położona droga na świecie znajduje się w Himalajach

Najwyżej położona droga na świecie to Semo La w Himalajach. Wiedzie przez przełęcz górską na wysokości 5565 m n.p.m. Najwyżej położona droga na świecie leży w Tybecie i łączy wioski Coqên i Raka. Wiele źródeł wskazuje jednak innego lidera w rankingu najwyżej położonych dróg na świecie. Chodzi o drogę Khardung La, również położoną w Himalajach. Z czego wynika ta rozbieżność? Przez wiele lat szacowano, że Khardung La leży na wysokości 5602 m n.p.m. Najnowsze badania odnośnie pomiarów terenu wykazały jednak błąd w dotychczasowych ustaleniach. Według aktualnych danych Khardung La znajduje się na wysokości 5359 m n.p.m., co czyni ją drugą najwyżej położoną drogą na świecie. W porównaniu do najwyżej położonych dróg w Europie wysokość dróg wiodących przez przełęcze górskie w Azji robi naprawdę duże wrażenie. Kontynent azjatycki z resztą obfituje w przełęcze górskie leżące na wysokości powyżej 5000 m. A gdzie znajduje się polski rekordzista? Najwyżej położona droga w Polsce również przebiega przez tereny górskie, dokładnie przez Tatry. Mowa tutaj o drodze wojewódzkiej 960, która prowadzi z Bukowiny Tatrzańskiej do Łysej Polany. Najwyższy jej punkt mierzy 1141 m n.p.m., a więc jest kilkukrotnie niższa od liderów europejskich i światowych w tej dziedzinie.

