Poważny błąd Map Google może narazić podróżnych na niebezpieczeństwo. Polskie służby wydały ostrzeżenie

Mapy Google to najpopularniejsza aplikacja nawigacyjna na świecie. Nie ma się zatem co dziwić, że korzystają z niej także turyści, którzy wybierają się na piesze wędrówki w Tatry. To jednak może się okazać poważnym błędem. Bo amerykańska aplikacja, patrząc na tatrzańskie szlaki, widzi płaski świat. Nie dostrzega wynoszących ponad 1000 metrów przewyższeń.

REKLAMA

Zobacz wideo Ostrzegaj i bądź ostrzegany! Nie tylko w Yanosiku, ale także w Google Maps

Mapy Google oceniają trasę na 3 godz. Realny czas przejście dwukrotnie dłuższy

Sytuację obrazuje w rozmowie z Gazetą Krakowską Andrzej Mikler – ratownik TOPR. "Klasycznym przykładem, w którym mapa Google wprowadza w błąd, jest trasa, jaką ludzie wybierają z Zakopanego do Doliny Pięciu Stawów Polskich. Mapa Google wskazuje najkrótszą trasę z Kuźnic przez Przełęcz Zawrat. Odległość wyliczona to ok. 13-14 km, mapa Google podaje czas przejścia ok. 2-3 godz."

O ile Mapy Google na tej trasie podają prawidłową odległość, o tyle "odlatują" w kwestii szacowania czasu pokonania dystansu. Mówią o 2 godz. z hakiem. Aplikacje służące do nawigowania w Tatrach podają z kolei przeszło 6 godz. I to też dla osoby o wysokim stopniu sprawności i takiej, której nie przerażą łańcuchy, przewyższenia czy punkty z dużą ekspozycją.

Mapy Google mają szereg problemów w górach

Różnica wynika z tego, że mapa Google nie dostrzega przewyższeń. Traktuje Tatry jako płaski teren. To raz. Dwa zagrożeń tak naprawdę jest więcej. Bo aplikacja:

nie jest w stanie precyzyjnie prowadzić po szlaku. Zejście ze szlaku w określonych punktach może być z kolei po prostu niebezpieczne.

nie wie, które szlaki są zamknięte i które remontowane.

nie podaje informacji dotyczących trudności, które turysta może spotkać po trasie. Mowa tu m.in. o łańcuchach, elementach wspinaczki czy punktach z dużą ekspozycją wysokości.

nie zawsze ma aktualne informacje pogodowe. Może "zaciągnąć" w turystę w góry pomimo zbliżającej się burzy.

Google nie chce rozmawiać z TOPR, a TPN. Spotkania trwają

TOPR postanowił zatem zwrócić się do amerykańskiego giganta z prośbą o aktualizację map w taki sposób, aby nie wprowadzały one turystów w błąd. Google jest otwarte na rozmowy, ale pod warunkiem, że "w rozmowy zaangażuje się Tatrzański Park Narodowy, jako prawny gospodarz terenu. Firma Google byłaby gotowa uaktualniać mapy, ale w oparciu o informacje o zagrożeniach lokalnych przekazywane przez TPN". Przedstawiciele parku są otwarci na spotkania z Google.

Rozmowy w sprawie aktualizacji map nawet już trwają. Dobrze, żeby zakończyły się pozytywnie i jak najszybciej. Szczególnie że z górami nie ma żartów, a chodzenie po rejonie Orlej Perci czy innych wyższych punktów wymaga dużej dawki pokory, ale także i świadomości czy wiedzy. Zanim jednak zmiany zostaną wdrożone, TOPR może zrobić jedno. Apelować do turystów o rozwagę i sprawdzanie szlaków, ale w aplikacjach, które zdecydowanie lepiej orientują się w górach od map Google.