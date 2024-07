Został po raz drugi wyróżniony nagrodą Car of the Year. Sprawdzamy, na czym polega fenomen ikony samochodów rodzinnych

Blisko trzydzieści lat bogatej historii

Scenic E-Tech to znacznie więcej niż nowe auto w gamie Renault. Mija, 29 lat odkąd francuska marka wprowadziła na rynek model, który przez dekady wyznaczał kanony dla uniwersalnych samochodów rodzinnych. Dziś Scenic dostępny jest wyłącznie w wersji z napędem w 100% elektrycznym. Jest to zgodne ze strategią Renault, która zakłada szybką transformację w kierunku elektryfikacji. Już w 2021 roku 30% wszystkich pojazdów osobowych marki sprzedanych w Europie stanowiły auta z gamy E-tech, czyli samochody elektryczne oraz hybrydowe. Sercem mocniejszej wersji Scenica jest wyprodukowany we Francji bez zastosowania metali ziem rzadkich silnik elektryczny o mocy 220 KM (dostępny jest również wariant o mocy 170 KM). Zależnie od wybranej wersji auto dysponuje akumulatorem comfort range o zasięgu do 430 km lub long range z zasięgiem do 625 km, który zapewnia szeroki zakres niezależności.

REKLAMA

Idealny samochód rodzinny – czyli jaki?

Przemyślany wybór auta dla rodziny przekłada się w dużej mierze na komfort codziennego przemieszczania się oraz weekendowego i wakacyjnego podróżowania. Większość osób zapytanych, jaki powinien być rodzinny samochód bez wahania wymienia w pierwszej kolejności: bezpieczny, wygodny, przestronny i ekonomiczny. W kontekście pojazdów elektrycznych jednym z kluczowych kryteriów jest zasięg i możliwości w zakresie ładowania. To jednak nie wszystko. Niezmiennie zależy nam też na ciekawej stylistyce, bo dbając o potrzeby rodziny i dzieci, nie chcemy tracić fasonu i lubimy podkreślić swój dobry gust. Elektryczny crossover dobrze wpisuje się w te oczekiwania. Poza wszelkimi aspektami funkcjonalnymi i technologicznymi to auto naprawdę dobrze wygląda. Na wyrazisty design składa się ukształtowana w oparciu o dynamicznie poprowadzone linie bryła nadwozia, 20-calowe lekkie felgi oracle z kutego aluminium, aerodynamiczne klamki typu flush, panoramiczny szklany dach i charakterystyczny grill z małymi rombami, których percepcja wizualna zmienia się wraz z padającym światłem. Przeprojektowane logo oraz odmieniona sygnatura świetlna są odzwierciedleniem nowej filozofii francuskiej marki w zakresie stylistyki.

RENAULT SCENIC E-TECH ELECTRIC (HCB) Fot. Materiały promocyjne/QUAD Productions

Zrównoważone podejście i ukłon w stronę środowiska

Stosowanie surowców spełniających rygorystyczne normy ekologiczne, dążenie do zero emisyjności i szeroko rozumiana minimalizacja śladu środowiskowego to priorytety, które dla Renault są szczególnie kluczowe. Zgodnie z deklaracjami producenta w 100% elektryczny Scenic E-Tech aż w 18% zbudowany jest z materiałów pochodzących z recyklingu lub mających pochodzenie biologiczne. Jednocześnie blisko 90% całkowitej masy pojazdu – w tym akumulator – nadaje się do ponownego przetworzenia. Elektryczny crossover Renault jest ucieleśnieniem filozofii eko-projektowania i gospodarki o obiegu zamkniętym. Około 40% aluminium zastosowanego w drzwiach i pokrywie silnika oraz stali konstrukcyjnej to materiały powtórnie przetworzone. Co więcej, inżynierowie od podstaw zaprojektowali baterię w taki sposób, aby na zakończenie swojej żywotności kwalifikowała się do naprawy lub poddania w istotnej części recyklingowi. W aucie nie zastosowano skóry naturalnej, a tapicerka w całości pochodzi z materiału recyklingowanego.

Technologia i multimedia – bezpiecznie i funkcjonalnie

Scenic E-Tech wspiera kierowcę poprzez działanie trzydziestu programów wspomagania prowadzenia. Należy do nich między innymi Active Driver Assist, który łączy system utrzymywania w osi pasa ruchu z inteligentną regulacją prędkości Stop&Go. Wykonywanie manewrów jest łatwiejsze dzięki czterem kamerom 3D, które obrazują wszystko, co dzieje się wokół pojazdu. System kontroli martwego pola, funkcja bezpiecznego wysiadania, aktywny system nagłego hamowania i system kontroli zmęczenia kierowcy to tylko niektóre z pozostałych funkcji, na które liczyć może użytkownik. Elektryczny crossover Renault to również zaawansowane multimedia oparte o innowacyjny system openR link ze wbudowanymi usługami Google, który w 2024 roku uzyskał najwyższą wśród systemów multimedialnych notę w popularnym rankingu OTOMOTO. W oparciu o dwa duże ekrany, sterowanie głosowe, nawigację i nawet pięćdziesiąt dostępnych aplikacji system stanowi centrum dowodzenia z prawdziwego zdarzenia.

Renault Scenic E-Tech

100% electric

już od 1438 zł netto/mies.

oferta dla firm w finansowaniu Renault

MATERIAŁ PROMOCYJNY MARKI RENAULT