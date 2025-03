Toyota Hilux MHEV to wyjątkowy pikap z hybrydowym dieslem. Dlaczego powstał? To proste

Znacie taki dowcip? Pewnie nie, bo sam go wymyśliłem. Co przetrwa katastrofę nuklearną? Odpowiedź brzmi: karaluchy i Toyota Hilux. Takie porównanie wbrew pozorom nie uwłacza japońskiemu pikapowi. Przez prawie pół wieku produkcji Hilux pracował na opinię wyjątkowo wszędobylskiego i trwałego pojazdu. Nie jest jedną z tych terenówek, które kupuje się z powodu mody, tylko samochodem do ciężkiej pracy.

Zobacz wideo Nowa Toyota Hilux z napędem mild hybrid. Dzięki niemu zostanie z nami w Europie

Sytuację tylko trochę zmienił debiut rasowej wersji GR Sport, która wygląda znacznie bardziej atrakcyjnie. I tak większość Hiluksów jest zamawiana w bardziej spartańskich specyfikacjach i ten model najłatwiej spotkać na placach budowy, w gospodarstwach rolnych, wśród leśników, ratowników górskich i żołnierzy. Hilux zdobył afrykańskie stepy i arabskie pustynie, a teraz ten legendarny model jest dostępny w wersji z hybrydowym napędem. Wbrew pozorom to wcale nie jest zła wiadomość.

Wolicie mieć w Europie Toyotę Hilux MHEV, czy nie mieć tego modelu w ogóle?

Dlaczego Toyota zdecydowała się na taki ruch? Jeśli o nim przez chwilę pomyśleć, odpowiedź jest prosta. Ludzie w pewnych regionach próbują udowodnić reszcie świata, że warto walczyć z widmem katastrofy klimatycznej na wszelkie sposoby. Jednym z takich sposobów jest redukcja emisji dwutlenku węgla, a miejscem, w którym próbujemy tego dokonać, jest Europa, która wprowadza coraz bardziej restrykcyjne normy emisji spalin. Gdyby Hilux nie przeszedł modernizacji, jego sprzedaż na Starym Kontynencie wkrótce mogłaby stanąć pod znakiem zapytania. Na razie w ofercie ciągle są wersje z tradycyjnym napędem, ale nie wiadomo, jak długo to potrwa. Dlatego, jeśli miałbym nie mieć możliwości zakupu Hiluksa w ogóle, to z przyjemnością witam na naszym rynku wersję z napędem mild hybrid. Zwłaszcza że niższe emisje nie jest jego jedyną zaletą.

Ironia losu sprawiła, że pierwsze jazdy Toyotą Hilux MHEV zostały zorganizowane w Kapadocji, która właśnie doświadczyła skutków gwałtownych zmian klimatu. Pogoda zmieniła się tam diametralnie w ciągu kilku dni. Temperatura spadła z 27 stopni na plusie do grubo poniżej zera. Wśród charakterystycznych skał Doliny Mieczy zamiast palącego słońca rozpętała się burza śnieżna. Jeśli chcemy mieć do czynienia jak najrzadziej z takimi anomaliami pogodowymi, ludzie powinni zmienić sposób, w jaki żyją. Ewolucja transportu jest jednym z filarów tej zmiany, a hybrydowy Hilux dokłada do niego małą cegiełkę.

Toyota Hilux Mild Hybrid fot. ŁK

W cywilizowanych rejonach hybrydowa Toyota Hilux jest lepsza od klasycznej wersji

Z punktu widzenia europejskich kierowców hybrydowy Hilux oznacza zmiany na lepsze niemal pod każdym względem. Nowy napęd nie tylko emituje do mniej CO2 i spala mniejszą ilość paliwa (od 5 do 7 proc.), ale też jeździ się nim lepiej, niż wcześniej. Hybrydowy to wielkie słowo, ale pikap Toyoty ma dosyć proste wydanie takiego napędu. Mowa tzw. miękkiej hybrydzie, w której silnik elektryczny o mocy 16 KM i maksymalnym momencie 65 Nm tylko delikatnie wspomaga główną jednostkę napędową i wyręcza ją wyłącznie w pewnych sytuacjach. W przypadku Hiluksa główną rolę pełni wciąż stary dobry turbodiesel o poj. 2,8 l. Parametry napędu się nie zmieniły. Osiąga taką samą moc (204 KM) i moment obrotowy (500 Nm) jak wcześniej, ale w hybrydowym wydaniu pracuje pod mniejszym obciążeniem, co ma pozytywny wpływ na spalanie i emisję.

Cały układ działa przy napięciu 48 V i składa się z silnika elektrycznego kategorii MG (motor-generator, który pełni funkcję napędową i odzyskuje energię przy hamowaniu), konwertera DC-DC oraz lekkiego (7,6 kg) litowo-jonowego akumulatora o poj. 4,3 Ah. Najbardziej wrażliwe podzespoły są schowane w kabinie (bateria pod tylną kanapą), dzięki czemu udało się utrzymać głębokość brodzenia na niezmienionym poziomie 700 mm. W tak głębokiej wodzie Hilux może bezpiecznie przebywać do 10 minut. Pozostałe parametry również pasują do woła roboczego. Japoński pikap ma ładowność 1000 kg, może ciągnąć przyczepę o masie 3,5 tony, prześwit ma 310 mm, a kąty natarcia i zejścia wynoszą odpowiednio: 29 i 26 stopni. To takie same dane, jak w przypadku wersji z klasycznym napędem. W takim razie, dlaczego Hiluksem Mild Hybrid jeździ się lepiej?

Pikap Toyoty radzi sobie w terenie i zachowuje się w sposób cywilizowany na asfalcie

Wspomaganie motoru elektrycznego pozwala na płynniejsze ruszanie i bardziej precyzyjną jazdę przy niskich prędkościach. Silnik spalinowy ma obroty biegu jałowego na poziomie zaledwie 720 obr./min, co pomaga w terenie. Poza tym układ start-stop działa szybciej i płynniej, a dodatkowo hybrydowy Hilux jest pierwszą wersją wyposażoną w różne tryby jazdy w formie układu Multi-Terrain Select. Do wyboru są programy Sand, Mud, Rock, Dirt, Snow oraz Auto, który wybiera optymalne parametry pracy silnika i układu kontroli trakcji za kierowcę. Oprócz tego można włączyć mechaniczny, chociaż sterowane elektrycznie napęd na obie osie, reduktor oraz blokadę tylnego mostu. W tym momencie jedyną wadą Hiluksa w terenie pozostaje długi rozstaw osi, ale to dotyczy większości pikapów.

Mimo to w trakcie jazdy po kapadockich skałach i błotach samochód wyposażony w opony klasy A/T radził sobie znakomicie nawet na przewyższeniach. Toyota Hilux ma też dużo elektronicznych układów, które dbają o bezpieczeństwo jazdy głównie na drogach. Ostrzegają o nieplanowanej zmianie pasa ruchu (LDA), rozpoznają znaki drogowe (RSA), reagują w przypadku ryzyka zderzenia (PCS) itp. Większość jest obowiązkowa w Europie, dlatego pikap je ma na swoim pokładzie. W kabinie są też multimedia z Apple CarPlay i Android Auto, a za dopłatą w wersji Invinvible nawet zestaw audio JBL z dziewięcioma głośnikami.

Toyota Hilux Mild Hybrid fot. ŁK

Toyota Hilux MHEV. Cena i opinia Moto.pl. Trudno nie lubić tego modelu

Nową wersję Toyoty Hilux Mild Hybrid można w uproszczeniu nazwać modelem na Europę, bo w naszych warunkach sprawdzi się lepiej, od podstawowej odmiany tego modelu. Jest od niego tylko trochę mniej hardkorowy i trudniejszy do naprawy przy użyciu spawarki oraz młotka. Miłośnicy naprawdę prostych pojazdów i modyfikacji ich do terenowej jazdy wciąż mogą zamówić tradycyjnego Hiluksa z silnikami 2,4 l i 2,8 l oraz krótką i długą kabiną. Natomiast tylko najwięksi tradycjonaliści i sceptycy technologiczni będą kręcić nosem na odmianę z miękką hybrydą. Wszyscy pozostali powinni być zadowoleni z odmiany MHEV.

Toyotę Hilux MHEV w wersji z podwójną kabiną już można zamawiać w polskich salonach tej marki. Ceny zaczynają się od 183 400 zł netto za specyfikację Active, a kończą na kwocie 216 400 zł w przypadku bogato wyposażonej wersji Invincible. Dodatkowo Toyota daje 20 tys. zł rabatu na egzemplarze z 2024 r. z wyposażeniem Executive i Invincible tak długo, jak te będą dostępne. Na koniec przygotowałem jeszcze jeden żarcik. Czy wiecie, jaka jest różnica między karaluchem i Hiluksem? Oba są równie wytrzymałe, ale Toyota ma lepszy PR. Materiał został zrealizowany na wyjeździe sfinansowanym przez Toyota Central Europe Sp. z o.o. Firma nie miała wpływu na powyższą treść, ani wglądu w tekst przed publikacją.