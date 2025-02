Czy zmiana biegów zawsze musi następować w ustalonej kolejności - 1, 2, 3, 4, 5 lub 5, 4, 3, 2, 1? Manualna skrzynia biegów bywa uciążliwa, zwłaszcza przy dynamicznym przyspieszaniu. Dlatego niektórzy kierowcy wybierają prostsze rozwiązanie. Zamiast przechodzić przez wszystkie przełożenia, przeskakują np. z czwórki od razu na szóstkę. Podobnie działa to przy redukcji, gdy z szóstego biegu można przechodzą bezpośrednio na czwarty, pomijając piąty.

Zobacz wideo The Best of Moto 2024