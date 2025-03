Nowe przepisy mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa oraz odwrócenie niepokojącego trendu rosnącej liczby wypadków na włoskich drogach. Choć rząd zatwierdził projekt zmian w kodeksie drogowym już we wrześniu 2023 roku, reforma zaczęła obowiązywać dopiero od 14 grudnia 2024 roku. - Więcej bezpieczeństwa i prewencji, zwalczanie nadużyć i niewłaściwych zachowań oraz prawdziwa edukacja drogowa - tłumaczył minister infrastruktury i transportu, wicepremier Matteo Salvini.

