Wiesz, że Polska ma własne złoże ropy na Bałtyku? Eksploatujemy je już 31 lat

Najstarsze i najdłużej eksploatowane polskie złoża ropy naftowej są już niestety na wyczerpaniu. Tak jest w przypadku dobrze znanych zasobów w Karpatach. Ich udział w ogólnym wydobyciu spadł do ledwie kilku proc. wszystkich krajowych zasobów. Znacznie więcej, bo ponad 26 proc. dotyczy złóż znajdujących się w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej. Tylko z jednego miejsca (oznaczone B3) pod dnem Bałtyku Orlen Petrolbaltic wydobywa nawet ponad 230 ton dziennie.

REKLAMA

Zobacz wideo The Best of Moto 2024

Okazuje się, że polscy nafciarze korzystają z bałtyckiej niskosiarkowej ropy Brent już od kilkudziesięciu lat. Wydobycie surowca trwa nieprzerwanie od 31 lat. Orlen korzysta z dwóch platform wiertniczych (Baltic Beta i bezzałogowa PG-1) oraz 10 odwiertów eksploatacyjnych (łącznie).

Zbiornikowiec i rurociąg

Pierwsza ropa popłynęła podczas prób w maju 1992 r. z odwiertu B3-6 (kontrolowany przez pierwszą platformę wiertniczą Petrobaltic). Ładunek prawie 5,5 tys m3 przetransportowano do Gdańska zbiornikowcem Tarnobrzeg. Od kwietnia 1994 r. trwa zaś wydobycie w ramach koncesji przyznanej dla złoża B3. Zgodnie z pozwoleniem nafciarze mogą prowadzić prace wydobywcze aż do 2031 r.

Co istotne tam, gdzie ropa jest też i gaz ziemny. Według informacji PAP do tej pory ze złoża B3 uzyskano ponad 353 mln Nm3 gazu ziemnego. Jest on sprężany na platformie i transportowany podmorskim gazociągiem o długości 80 km do stacji we Władysławowie. Wykorzystuje go lokalna elektrociepłownia spółki Energobaltic na potrzeby miejscowych odbiorców indywidualnych i instytucjonalnych.