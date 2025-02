Rozbudowa ważnego odcinka dogi krajowej na Opolszczyźnie. Prace ruszą w tym roku

Droga krajowa numer 46 na odcinku od Niemodlina do Dąbrowy zostanie rozbudowana do przekroju dwujezdniowego. Decyzja środowiskowa została wydana, a to oznacza zielone światło dla ogłoszenia przetargu na realizację tego zadania.

3 Fot. GDDKiA Otwórz galerię Na Gazeta.pl