Ronda, obok autostrad i dróg ekspresowych, to jedna z największych zmian w polskiej infrastrukturze ostatnich dekad. Choć nie są nowością, wielu kierowców wciąż nie wie, jak prawidłowo się na nich poruszać. Zwłaszcza jeśli chodzi o używanie kierunkowskazów.

Zobacz wideo The Best of Moto 2024