Wiosna to czas, gdy wielu kierowców zabiera się za dokładne mycie aut i doprowadzenie ich do porządku po zimie. Niektórzy wybierają myjnie ręczne, inni, głównie ze względu na wygodę, decydują się na myjnię automatyczną. Ma to jednak swoje konsekwencje, bo nie jesteśmy w stanie kontrolować na bieżąco, czy samochód jest myty dokładnie. Zdarza się, że z powodu niewłaściwie dobranego programu, błędów w funkcjonowaniu szczotek i dysz na myjni lub po prostu wyjątkowo mocnych zabrudzeń po wszystkim samochód nie wyjeżdża w stanie zadowalającym.

Czy niedomyty samochód można reklamować? To mówią przepisy

Niezadowolenie z efektów pracy myjni, nie tylko automatycznej, jest podstawą do reklamacji. Jak czytamy na portalu biznes.gov.pl:

Każdy kupujący ma prawo do reklamacji wadliwego towaru lub usługi.

Trzeba jednak mieć świadomość, że reklamacja nie zawsze musi zostać przyjęta.

Warto samochód dokładnie obejrzeć jeszcze na myjni, tj. przed odjechaniem ze stanowiska, i przyjrzeć się błotnikom, kołom, zderzakom, szybom oraz reflektorom. Jeśli zauważysz brud, jak najszybciej zgłoś to pracownikowi myjni lub na telefonicznej infolinii. Oddalenie się może skutkować problemami ze złożeniem reklamacji albo koniecznością ponownego ustawienia się w kolejce.

Niedomyte auto po wizycie na myjni. Co po reklamacji?

Większość myjni umożliwia skorzystanie z dodatkowego bezpłatnego cyklu mycia, niektóre zgadzają się też na zwrot pieniędzy. Wszystko zależy od regulaminu, z którym warto zapoznać się przed skorzystaniem z usługi. Na wszelki wypadek zachowaj paragon i bilet za mycie.

Przed skorzystaniem warto wybrać odpowiedni program. Podstawowy i zwykle najtańszy może sobie nie poradzić z wyjątkowo ubłoconym samochodem, nie ma więc co liczyć na cud. Niektóre myjnie zachęcają do tego, by usunąć np. ślady ptasich odchodów i błoto szczotkami jeszcze przed wjazdem na stanowisko.