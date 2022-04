Niedomyte auto po myjni automatycznej. Czy należy się zwrot pieniędzy?

Okres przedświąteczny to czas, w którym wielu kierowców decyduje się na umycie własnego auta. Ze względu na wygodę, często wybierają myjnię automatyczną zamiast ręcznej. Co za tym idzie, poza dobraniem programu, nie mają wpływu na to czy ich samochód zostanie umyty dokładnie. Może się więc zdarzyć, że dany program nie poradzi sobie ze wszystkimi zabrudzeniami na aucie, pozostawiając je niedomyte.

Myjnia automatyczna nie domyła auta - co zrobić?

Aby dowiedzieć się, co najlepiej zrobić w takiej sytuacji, sam udałem się do kilku myjni na stacjach paliw największych marek. Na jednej z nich podczas kupowania biletu zostałem poinformowany przez obsługę o tym, że myjnia może nie odmyć zanieczyszczeń pozostawionych przez ptactwo i w ich przypadku najlepiej będzie skorzystać ze szczotki, która znajduje się przed wjazdem do myjni. To uczciwa informacja, która z góry może zapobiec niektórym reklamacjom.

Z tymi jednak nie powinno być większego problemu. Za każdym razem gdy o to pytałem, byłem informowany, że mogę skorzystać z dodatkowego darmowego mycia, a na jednej ze stacji obsługa poinformowała, że mogę również skorzystać ze zwrotu pieniędzy. Jeśli niedokładne umycie auta mogłoby wskazywać na awarię myjni, wzywany jest serwis, który ma ocenić stan urządzeń (nie jest to robione w celu podważenia reklamacji). Na podstawie informacji, które otrzymałem od pracowników kilku stacji, mogę stwierdzić, że klienci nie powinni napotykać problemów z reklamacją, kiedy ich auto zostanie niedokładnie umyte. Warto jednak pamiętać o kilku rzeczach, aby zwiększyć szanse na jej pozytywne rozpatrzenie

Sprawdź, czy na aucie nie zostały żadne zabrudzenia jeszcze przed odjechaniem ze stanowiska. Jeśli się tak zdarzyło, zgłoś to pracownikowi myjni.

Po odjechaniu, pracownik myjni nie będzie wiedział, czy znajdujący się na aucie brud to efekt niedokładnego umycia, czy pojawił się on już później, np. w drodze do domu. Nie oznacza to, że reklamacja nie zostanie na pewno uznana, ale szanse na to są mniejsze.

Zachowaj potwierdzenie zakupu usługi.

To ono może być podstawą uznania reklamacji. Jeżeli pozbędziecie się go za wcześnie, stracicie możliwość wnoszenia o zwrot kosztów.

Wybierz odpowiedni program i nie oczekuj cudów.

Jeżeli przyjedziecie na myjnie terenówką, która kilka ostatnich dni spędziła na przedzieraniu się przez bezdroża i wybierzecie najtańszy program, to szansa na to, że wyjedziecie czystym autem, są bardzo małe. Za usługę profesjonalnego mycia auta w studiu detailingowym zapłacicie kilka razy więcej. Nie oczekujcie więc, że myjnia automatyczna wykona tę robotę za półdarmo. W takiej sytuacji pretensje mogą być nieuzasadnione.

Przeczytaj regulamin.

Ten nie zawsze jest dostępny lub odnosi się jedynie do rodzajów aut, do których myjnia jest przystosowana, ale czasem może być obszerniejszy i wyjaśniać także kwestię reklamacji.

Reklamacja usługi - co mówią przepisy?

Każdy konsument ma prawo złożyć reklamację usługi, jeżeli uzna, że usługa została wykonana nieprawidłowo - taką informację można znaleźć na rządowej stronie www.biznes.gov.pl. Opiera się ona na art. 471 i następnych Kodeksu Cywilnego. Warto podkreślić, że zanim będziemy mogli zażądać zwrotu pieniędzy, strona wykonująca usługę, ma możliwość usunięcia lub naprawienia jej wad. Z tego powodu, to obsługa myjni może zadecydować o tym, czy auto zostanie umyte ponownie, czy zostanie zwrócony koszt zakupu.