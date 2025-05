Specjalnych buspasów z dopiskiem DOP wciąż przybywa, a wielu kierowców nie wie, jak się na nich zachować lub ignorują je specjalnie. Okazuje się, że takie działanie grozi otrzymaniem mandatu. Co oznacza skrót DOP i na co warto uważać?

Co oznacza skrót DOP na buspasach? Nie każdy to wie

DOP to skrót od słowa "Dopuszczone". Określa pojazdy, które mogą poruszać się buspasem. W niektórych miejscach chodzi więc nie tylko o autobusy. Wśród nich znajdują się takie jak taksówki, karetki, straż pożarna, pojazdy do transportu osób niepełnosprawnych, motocykle, motorowery, policja, samochody elektryczne itp. Czasem dołączona jest też tabliczka wyznaczająca godziny - wtedy buspas działa np. w godzinach szczytu, a w innych jest dostępny dla wszystkich innych pojazdów.

Jaki mandat za jazdę buspasem 2025? Niektórzy uznają, że jest symboliczny

Niektórzy kierowcy postrzegają mandat za jazdę buspasem jako po prostu symboliczny. Wszystko dlatego, że wynosi 100 złotych i 1 punkt karny. Podczas zmian taryfikatora mandatów akurat ten nie został zaostrzony. Należy jednak liczyć się z tym, że policja bacznie zwraca uwagę, czy mamy prawo do poruszania się buspasem. Nawet jeśli możemy to robić, to trzeba zwracać uwagę na sygnalizację i organizację, która może wyglądać nieco inaczej niż w przypadku zwykłych pasów ruchu. Nieprzestrzeganie zasad na buspasie grozi już mandatem 500 złotych i 6 punktami karnymi. Warto mieć również na uwadze, że chociaż samochody elektryczne mogą poruszać się buspasami, to już od 2026 roku sytuacja ma ulec zmianie. Więcej przeczytasz o tym TUTAJ.