Nieświadomie niszczą sprzęgło. Ten błąd popełnia większość kierowców

Półsprzęgło to pojęcie, z którym zapoznajemy się już w trakcie trwania kursu na prawo jazdy. Jego odpowiednie stosowanie nie zawsze jest takie proste w praktyce. Polega na trzymaniu pedału w połowie, tak aby tarcza sprzęgła i koło zamachowe częściowo się ze sobą stykały. W rezultacie napęd jest tylko częściowo przekazywany na koła, co pozwala na delikatne ruszanie lub powolne poruszanie się.

Czy można jeździć na półsprzęgle? Lepiej nie przeholować i zachować umiar

Taka technika prowadzenia pojazdu przydaje się zwłaszcza w sytuacjach wymagających precyzji, takich jak płynne ruszanie, podjazdy pod wzniesienie czy parkowanie. Warto jednak mieć świadomość, że jazda na półsprzęgle powinna trwać krótko i nie być nadużywana. Długotrwałe trzymanie pedału w tym położeniu może prowadzić do szybszego zużycia sprzęgła i kosztownych napraw.

Tarcza sprzęgła może chwilowo pracować w poślizgu, jednak długotrwałe obciążenie prowadzi do jej przegrzania i uszkodzenia komponentów. Równie niebezpieczne jest gwałtowne puszczanie sprzęgła przy wysokich obrotach. Stanowi to duże obciążenie i może spowodować pęknięcia tarczy lub uszkodzenie sprężyny.

pedały samochodowe Robert Nieznanski / Getty Images/istock.com

Jak używać półsprzęgła? Ta technika będzie przydatna w wybranych sytuacjach

Korzystanie z półsprzęgła przydaje się głównie podczas:

ruszania z miejsca,

manewrowania na parkingu,

jazdy w korku,

ruszania pod górę, gdy nie mamy systemu wspomagania.

Pomaga płynnie ruszyć i precyzyjnie kontrolować auto, ale powinno być używane tylko chwilowo, a nie domyślnie.

