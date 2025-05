Masz auto? Szykuj się na obowiązkową opłatę. Każdy kierowca wyda w tym roku nawet 1000 zł

W Polsce każdy zarejestrowany samochód musi mieć ubezpieczenie OC, nawet jeśli od miesięcy stoi bez kół w garażu. Brak ważnej polisy to nie tylko ryzykowna gra z losem, lecz także, rosnące z roku na rok kary finansowe. Tymczasem koszty obowiązkowego ubezpieczenia szybują w górę i to w tempie, które jeszcze niedawno wydawało się nie do pomyślenia. Co stoi za tym drastycznym wzrostem cen OC i dlaczego wiele wskazuje na to, że nie mamy do czynienia z chwilową anomalią, lecz z początkiem nowej rzeczywistości?

Dlaczego moje OC wzrosło? Stoi za tym kilka powodów

Średnia cena obowiązkowego ubezpieczenia OC w Polsce przebiła psychologiczną barierę 700 zł. W dużych miastach, takich jak Gdańsk czy Wrocław, stawki zbliżają się już do granicy 1000 zł. Dla porównania - jeszcze w 2023 roku kierowcy płacili za polisę średnio 486 zł. Od lutego zeszłego roku ceny rosną niemal nieprzerwanie, a w ciągu dwóch lat składki poszybowały w górę o 44 proc. Efekt? Przeciętny kierowca płaci dziś o 215 zł więcej niż wcześniej. Według danych rankomat.pl, w kwietniu 2025 roku mediana składek OC wyniosła 701 zł, co oznacza wzrost o 11 proc. rok do roku i najwyższy poziom od 2018 roku, jednak wtedy rynek szedł w dół. Skąd tak gwałtowny skok cen?

- Za obecny trend odpowiadają głównie rosnące koszty likwidacji szkód, inflacja oraz coraz większe straty techniczne ponoszone przez ubezpieczycieli - wyjaśniła Katarzyna Gaweł, ekspertka Rankomat.pl ds. ubezpieczeń komunikacyjnych.

Rzeczywiście - ceny części zamiennych idą w górę, stawki w warsztatach szybują w górę, a każda stłuczka potrafi wygenerować rachunek, który boli bardziej niż samo zdarzenie. Do tego dochodzą poważne problemy ubezpieczycieli. Wypłacają więcej, niż zbierają w składkach, a straty techniczne rosną z kwartału na kwartał.

Najmocniej po kieszeni dostają młodzi kierowcy. Świeżo po zdanym egzaminie muszą się liczyć z OC przekraczającym 2600 zł rocznie. Tymczasem sześćdziesięciolatkowie, z bogatą historią bezszkodowej jazdy, zamykają się często w kwocie poniżej 600 zł. Różnice są ogromne, ale powoli się zacierają, bo podwyżki nie omijają nikogo. Jak podaje serwis rankomat.pl, najwięcej za OC płacą kierowcy w Gdańsku (średnio 963 zł), Wrocławiu (922 zł) i Łodzi (864 zł). Najniższe stawki obowiązują w Opolu (644 zł) i Katowicach (684 zł). Tyle że ta przewaga z każdym miesiącem topnieje - bo ceny ubezpieczenia rosną w całym kraju, niezależnie od kodu pocztowego.

Ubezpieczenie samochodu W jakim mieście jest najdroższe OC? Fot. Tomasz Majchrowicz / iStock

Jakie są kary za spóźnienie z OC? Zapominalscy znacznie odchudza portfele

Brak obowiązkowego OC to nie drobne przeoczenie, które da się "załatwić potem". W 2025 roku wystarczy dosłownie jeden dzień przerwy, a Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) natychmiast wchodzi do akcji i to bez taryfy ulgowej. Kary są na tyle wysokie, że spokojnie można by za nie opłacić kilka miesięcy tankowania albo pierwszą ratę za używane auto. Opłata zależy od aktualnej płacy minimalnej (obecnie 4666 zł brutto), co oznacza, że rośnie z każdym rokiem. Dla samochodu osobowego wygląda to następująco:

1-3 dni bez OC - 1800 zł,

4-14 dni - 4770,

ponad 14 dni - 9330 zł.

Dla ciężarówek czy autobusów kara może sięgnąć nawet 14 tys. zł, a dla motocykli ponad 1500 zł.

Ubezpieczenie OC nie zawsze przedłuża się automatycznie, a to może drogo kosztować. Polisa poprzedniego właściciela wygasa z końcem umowy i nie przechodzi na nowego nabywcę. Podobnie dzieje się, gdy spóźnisz się z ratą, zapłacisz za mało, korzystasz z OC krótkoterminowego lub polisa wystawiona jest na inną osobę. W takich przypadkach trzeba samodzielnie zadbać o nową umowę.

Jeśli UFG wykryje przerwę w ochronie, najpierw wyśle do ciebie wezwanie do zapłaty. Masz wtedy szansę opłacić karę jednorazowo lub rozłożyć ją na raty. Jeśli jednak zlekceważysz sprawę, dokumentacja trafia do urzędu skarbowego, a ten ma prawo ściągnąć należność bez zapowiedzi, prosto z konta bankowego, wynagrodzenia albo emerytury.

