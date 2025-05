Najważniejszą rzeczą jest określenie potrzeb. Czy będzie to samochód rodzinny, na dojazdy do pracy, a może weekendowy? To niezwykle istotne, bo auto codzienne powinno być kompaktowe z małym spalaniem, natomiast rodzinne najlepiej, by było przestronne i posiadało duży bagażnik. To jednak niejedyne aspekty, jakie należy wziąć pod uwagę, planując kupno samochodu.

REKLAMA

Zobacz wideo Taki jest luksusowy chiński samochód Denza Z9GT

Na co zwrócić uwagę przy zakupie samochodu? Kilka wskazówek dla kupujących

Ważny jest przede wszystkim budżet. Od niego zależy, na co dokładnie możesz sobie pozwolić. Pamiętaj, że jeśli zdecydujesz się na auto używane, należy bardzo dokładnie je sprawdzić. Stan techniczny, przebieg i potwierdzona historia serwisowa to jedne z najważniejszych rzeczy, jaki musisz wziąć pod uwagę. W przypadku nowego samochodu, pamiętaj o przeanalizowaniu warunków zakupu i wersji pojazdu oraz dodatkowych kosztach jak np. przedłużona gwarancja, oraz czy przegląd serwisowy jest zawarty w cenie.

komis samochodowy Fot. Przemysław Skrzydło / Agencja Wyborcza.pl

Niezwykle istotne w codziennym użytkowaniu są koszty eksploatacji. Części do niektórych modeli są drogie, a jeśli kupisz rzadki samochód, rozeznaj się, czy warsztaty w okolicy będą w stanie zająć się jego ewentualną naprawą.

Dlaczego warto odbyć jazdę próbną przed zakupem? Szybko ocenisz stan samochodu

Ostatnią rzeczą, jaką warto zrobić przed zakupem, jest jazda próbna. Nie rezygnuj z niej, bo dzięki temu sprawdzisz komfort prowadzenia, hałas wewnątrz kabiny i jakość zawieszenia. Jazda testowa daje możliwość weryfikacji oczekiwań z rzeczywistością. Zobaczysz także zużycie paliwa i sprawdzisz działanie systemów wspomagania. Planujesz w najbliższym czasie zmienić samochód? Zapraszamy do udziału w sondzie oraz do komentowania.