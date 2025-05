Kusttram zlokalizowany w Belgii to międzymiastowy system tramwajowy, biegnący wzdłuż wybrzeża Morza Północnego. Powstał w 1885 roku jako część wąskotorowej sieci. Łączy Adinkerke z dworcem kolejowym Knokke-Heist. Choć na przestrzeni lat część linii zniknęła, ta przetrwała i dziś jest wyjątkowa pod wieloma względami. W pięciu punktach tramwaj przecina się z koleją, co umożliwia łatwą przesiadkę i kontynuowanie podróży z wybrzeża nawet do Paryża, Amsterdamu czy Londynu.

Jaka jest najdłuższa linia tramwajowa na świecie? Kusttram łączy wiele turystycznych miejscowości

Tramwaje Kusttram o biało-żółtym zabarwieniu kursują na trasie o długości 67 km, łącząc 67 przystanków. Niektórzy miejscowi pokonują ją codziennie. Latem w ciągu dnia jeżdżą co 10 minut, z kolei zimą co 20. Rocznie przewożą łącznie ponad 16 milionów pasażerów. Linia działa nieprzerwanie od 139 lat i jest stale unowocześniana, modernizowana i dostosowywana do aktualnych potrzeb. Ostatni odcinek dobudowano w 1998 roku.

Nadmorski tramwaj w Belgii. Idealny sposób na zwiedzanie północnej części Belgii

Cała trasa trwa 2 godziny i 23 minuty, z przesiadką w Ostendzie. Tory biegną niemal przy samej plaży, wzdłuż wybrzeża Morza Północnego, co czyni podróż wyjątkowym przeżyciem. Podczas niej można się cieszyć widokiem na morze, falami i piaskiem niemal na wyciągnięcie ręki.

Co ciekawe, bilet kosztuje 2,5 euro (7,5 euro za cały dzień). Jest to świetny sposób, aby zwiedzić tę część Belgii, gdyż w każdym momencie można wysiąść np. w kurorcie Wenduine, uzdrowisku i kurorcie Knokke-Heist czy też pójść na dowolną plażę, promenadę i cieszyć się lokalnymi atrakcjami.

