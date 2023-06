Przewrócony pachołek przy drodze to ważny znak. Nie ruszaj go!

Kolejne ciekawostki drogowe znajdziesz również w tekstach publikowanych w serwisie Gazeta.pl.

REKLAMA

Kierowcy przywykli do obecności biało-czerwonych pachołków przy drogach. Te czasami wyznaczają miejsce zdarzenia drogowego. Mają ostrzegać o niebezpieczeństwie. A czasami zabezpieczają pracę drogowców prowadzących remont nawierzchni lub wskazują miejsce występowania wyrwy w drodze. Odgrywają jednak jeszcze jedną rolę. I o niej kierowcy nie zawsze wiedzą.

Zobacz wideo Takie wyprzedzanie kosztuje 1500 zł mandatu i 15 punktów karnych

Przewrócony pachołek przy drodze zostaw w spokoju. To ważna informacja

Załóżmy taki scenariusz. Kierowca jedzie autem i widzi przewrócony pachołek. Myśli, że to efekt działania wiatru, ewentualnie element upadł z uwagi na blisko przejeżdżający samochód. Postanawia się zatem zatrzymać i ponownie ustawić go w pionie. Tyle że to poważny błąd. Jeżeli kierujący chce być dobrym obywatelem, powinien zostawić go w spokoju. Leżący pachołek to niezwykle ważny znak. Niezwykle ważny dla służb pożarowych.

T-22, W-1, B-11, czyli najdziwniejsze i najrzadsze znaki drogowe. Wiesz co oznaczają?

W sytuacji, w której przy drodze leży biało-czerwony pachołek, a do tego droga przebiega w rejonie lasu, może on stanowić informację dla strażaków, którzy prowadzą akcję gaśniczą. Wskaźnik nie przewrócił się, a został tak ustawiony celowo. Czubek stożka został ustawiony w taki sposób, że wskazuje kierunek, w którym doszło do pożaru. Dzięki tej informacji strażacy łatwiej zorientują się w przestrzeni, szybciej przystąpią do akcji, a tym samym zminimalizują skutki pożaru w lesie. Ustawienie pachołka lub przestawienie go zdezorientuje strażaków. Dlatego tak ważne jest, aby wskaźnika nie ruszać.

Susza jest poważna. Pół kraju jest zagrożone pożarami lasów

Powyższa informacja jest kluczowa szczególnie na przełomie wiosny i lata. A więc dokładnie teraz. Tym bardziej że aktualna pogoda sprzyja pożarom. Panują upały i brakuje deszczu. To sprawia, że ściółka leśna wysusza się w ekspresowym tempie. W efekcie wystarczy już jeden niedopałek, aby zainicjować pożar. A ten w aktualnych warunkach rozprzestrzeni się naprawdę szybko.

Informacja jest także tym ważniejsza, że aktualnie praktycznie we wszystkich lasach na północy, północnym wschodzie i w centrum kraju ogłoszony jest stan wysokiego zagrożenia pożarem. Na razie nic nie wskazuje na to, że pogoda mogłaby się zmienić. To raz. Dwa kierowcy powinni pamiętać o tym również podczas postoju na leśnych parkingach. Tak, żeby ich zachowanie nie sprowokowało pojawienia się ognia.