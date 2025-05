Nie ulega wątpliwości, że w ostatnich latach wartość niektórych modeli samochodów jest niczym rollercoaster. Wybrane popularne pojazdy zaliczyły gwałtowny spadek, co jasno pokazuje obraz zmieniającej się dynamiki rynku. Serwis iSeeCars przygotował raport, w którym ujawnił modele samochodów, które tracą najwięcej na wartości. Analiza opublikowana 21 kwietnia 2025 roku przedstawia różnice w stopniu utraty wartości przez używane modele.

Które auta najbardziej tracą na wartości? Na liście uplasowały się aż cztery samochody Tesli

Cztery modele Tesli znalazły się wśród 20 samochodów używanych w USA z największym spadkiem wartości w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Ale nie tylko Tesla zmaga się z tą tendencją. Znaczne przeceny dotknęły też Forda, BMW, Mercedesa, Hyundaia, Lincolna i Genesisa.

- Zarówno na rynku samochodów nowych, jak i używanych ceny Tesli spadają od ponad dwóch lat. [...] Obniżki cen nowych samochodów były spowodowane chęcią Tesli utrzymania wzrostu sprzedaży, ale ta strategia przestała działać w zeszłym roku, kiedy producent samochodów odnotował pierwszy spadek rocznej sprzedaży - skomentował Karl Brauer, analityk wykonawczy iSeeCars.

Ładowarka samochodów marki Tesla Fot. Rafał Mądry

Jakie samochody tracą na wartości? Ranking iSeeCars ujawnia to czarno na białym

Zespół iSeeCars przeanalizował dane z przeszło 1,4 miliona ogłoszeń, by ustalić, które modele straciły najwięcej. Liderem rankingu jest Tesla Model S. Jej wartość spadła średnio o 17,2 proc., czyli o ponad 9 tys. dolarów. W marcu 2025 roku średnia cena ofertowa tego modelu wynosiła prawie 48 tys. dolarów. Biorąc pod uwagę, że sedan jest obecny na rynku od 13 lat, a sama marka zmaga się ostatnio z problemami wizerunkowymi, taki wynik nie powinien dziwić. Tak prezentuje się ranking pierwszej dziesiątki, uwzględniający kolejno: średnią cenę z 25 marca, różnicę rok do roku oraz procentową różnicę rok do roku.

Tesla Model S, 47 931 USD, -9 944 USD, -17,2 proc. Porsche Taycan, 75 407 USD, -13 422 USD, -15,1 proc. Ford Explorer Hybrid, 31 228 USD, -5 136 USD, -14,1 proc. BMW Serii 5 (hybryda), 34 375 USD, -5 557 USD, -13,9 proc. Tesla Model Y, 30 611 USD, -4 634 USD, -13,1 proc. Maserati Levante, 45 413 USD, -5 898 USD, -11,5 proc. Mercedes-AMG GT, 78 676 USD, -9 808 USD, -11,1 proc. Tesla Model 3, 26 084 USD, -3 193 USD, -10,9 proc. Jeep Gladiator, 34 136 USD, -4 089 USD, -10,7 proc. Hyundai Kona EV, 20 678 USD, -2 462 USD, -10,6 proc.

