Koniec "zbędnego i nieuzasadnionego" obowiązku dla kierowców. Rafał Brzoska ma propozycję

Rafał Brzoska pod koniec marca 2025 roku przedstawił szereg propozycji dotyczących deregulacji. Na razie pod lupę trafiło 111, przy czym kilka z nich już zostało odrzuconych. Na stronie inicjatywy SprawdzaMY, na której każdy może zgłaszać swoje pomysły, widnieje kilka tysięcy propozycji zmian przepisów i procedur. Brzoska obiecał, że do końca kwietnia rząd otrzyma łącznie 300 z nich. Kilka dotyczy kierowców, którzy, jeśli nowe przepisy wejdą w życie, odetchną z ulgą.

REKLAMA

Zobacz wideo Donald Tusk powierzył deregulację Rafałowi Brzosce. Biznesmen może nie być tak entuzjastyczny

Rejestracja pojazdów ma być łatwiejsza. Koniec z uciążliwym przepisem dotyczącym tablic rejestracyjnych

Wśród wielu propozycji, które mają ułatwić życie obywatelom, znalazła się też ta dotycząca zniesienia jednego z obowiązków podczas rejestracji samochodu. Chodzi o ponowną legalizację tych samych tablic rejestracyjnych.

Mamy z tym do czynienia, gdy kupujący i sprzedający używane auto są zameldowani w tym samym powiecie. Nowy nabywca może zachować poprzednie tablice, ale musi je zalegalizować. W praktyce wygląda to tak, że trzeba je zdemontować, zanieść do urzędu i raz jeszcze zamontować.

Ponowna legalizacja tych samych tablic rejestracyjnych jest zbędna i nieuzasadniona. Powoduje niepotrzebne obciążenie właścicieli pojazdów oraz urzędów, nie przynosząc przy tym żadnych korzyści w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego

- czytamy na stronie sprawdzamy.com. Wśród korzyści wymieniono m.in. zaoszczędzenie czasu i pieniędzy obywatelom, a urzędnikom niepotrzebnej pracy. Skróci to też czas oczekiwania i obsługi w urzędach, a procedury związane z rejestracją pojazdów mają stać się prostsze. Stan tablic mają sprawdzać stacje kontroli pojazdów podczas corocznego przeglądu. To niejedyne ułatwienie dla kierowców, które znalazło się wśród propozycji zespołu.

Ile kosztuje wymiana dowodu rejestracyjnego 2024? Ile kosztuje wymiana dowodu rejestracyjnego 2024? fot. Dominik Sadowski / Agencja Wyborcza.pl

Koniec z papierologią? Rafał Brzoska proponuje cyfrową archiwizację dokumentów rejestracyjnych

Chodzi o wprowadzenie elektronicznych dokumentów rejestracyjnych. Dziś przechowywane są w formie papierowej, co oznacza, że jeśli właściciel pojazdu chciałby uzyskać dostęp do dokumentacji pojazdu, musi uzbroić się w cierpliwość. Urzędnik musi bowiem najpierw odszukać ją w archiwum, często rozproszonym. Cyfrowa archiwizacja ułatwi otrzymanie niezbędnych informacji, uprości dotychczasową papierologię, ograniczy koszty związane z przechowywaniem, a przede wszystkim przyspieszy obsługę i zwiększy bezpieczeństwo danych. Oba projekty, zgodnie z informacjami na stronie, nie zostały jeszcze przekazane stronie rządowej. Wciąż jednak można oddać na nie głos.

Czy uważasz, że zniesienie obowiązku ponownej legalizacji tablic to dobry pomysł? Zapraszamy do udziału w sondzie oraz do komentowania.