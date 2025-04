Jakie są rodzaje opon? Prawdopodobnie każdy kierowca wymieni letnie i zimowe, spora grupa to tej dwójki doliczy także opony całoroczne. Nieco bardziej obeznani z tematem potrafią jeszcze wskazać nowe i bieżnikowane, ale to nie koniec. Są także opony symetryczne, asymetryczne i kierunkowe. Czym się od siebie różnią?

Nie tylko zimowe i letnie. Jakie są rodzaje opon?

Umiejętność odróżnienia tych opon jest ważna, bo pomoże uniknąć niebezpiecznych w skutkach błędów i wyrzucenia pieniędzy w błoto. Opony symetryczne są tu zdecydowanie najłatwiejsze w obsłudze. W ich przypadku nie ma bowiem znaczenia, w jakim kierunku i po której stronie auta zostaną zamontowane. Ich bieżnik i elementy konstrukcyjne mogą obracać się w dowolnym kierunku. Nieco inaczej sytuacja wygląda w przypadku kierunkowych i asymetrycznych.

Opony kierunkowe, najczęściej zimowe, są skonstruowane tak, by zapewnić najlepsze właściwości trakcyjne, stabilność i trwałość. Warunek jest jeden: muszą obracać się w konkretnym kierunku. O tym informuje strzałka umieszczona z boku opony, a także w wielu przypadkach bieżnik układający się w jodełkę skierowaną w stronę obrotu. To tym należy sugerować się w trakcie montażu. Błąd skutkuje przyspieszeniem zużycia, ząbkowaniem opon, a w konsekwencji, pogorszeniem przyczepności i wydłużeniem drogi hamowania.

Opony asymetryczne są z kolei skonstruowane tak, by były montowane w konkretną stronę. W ich przypadku kluczowe jest, która z nich znajduje się po zewnętrznej, a która po wewnętrznej. Informują o tym oznaczenia, zazwyczaj "inside" (do środka) i "outside" (na zewnątrz). Także bieżnik jest charakterystyczny, bo nieregularny po prawej i po lewej stronie. W ich przypadku błąd przy montażu może pogorszyć skuteczność odprowadzania wody, co wpłynie na przyczepność. Strona zewnętrzna bywa dodatkowo wzmocniona, co oznacza, że odwrotne założenie może zwiększyć ryzyko jej uszkodzenia.

Opony zimowe (zdjęcie ilustracyjne) Fot. Maciek Jaźwiecki / Agencja Wyborcza.pl

Dobre opony z przodu czy z tyłu? Uważaj na ten mit

Niektórzy podkreślają, że "bardziej zużyte" opony lepiej przełożyć na tył, te w "lepszym stanie" na przód. Dlaczego? To przednia oś wyznacza kierunek jazdy, odgrywa też większą rolę przy hamowaniu, nie mówiąc już o najpopularniejszym przednim napędzie. Panuje więc przekonanie, że to tam powinny lądować opony. To błąd! Nowe lub w lepszym stanie, np. przy sezonowej rotacji, zawsze powinny trafiać na oś tylną. To ona bowiem odpowiada za stabilną przyczepność auta. Pamiętaj, by wymieniać opony co 8000-10000 kilometrów.