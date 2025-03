Policja nie przyjedzie, bo ładuje radiowóz. "Kompletny absurd"

Elektryczne i hybrydowe samochody zakupiono w ramach pilotażowego projektu rządu Badenii-Wirtembergii. Miała to być "inwestycja w bezpieczeństwo i ochronę klimatu". Na 145 posterunkach policji w kraju związkowym, jak wylicza Bild.de, dziś używanych jest łącznie 136 pojazdów Audi Q4 e-tron 45 Quattro. Problem w tym, że samochody te, na co zwracają uwagę funkcjonariusze, nie zawsze działają zgodnie z oczekiwaniami.

REKLAMA

Zobacz wideo Niższe ceny i coraz większy wybór przekonują Polaków do aut elektrycznych. Przybywa też stacji ładowania pojazdów

Elektryczne radiowozy w Niemczech. Policjanci krytykują pomysł

Niemiecki Związek Policji zwraca uwagę, że baterie wyczerpują się szybko, co z kolei oznacza, że akcje niejednokrotnie musiały zostać przerwane. Szef związku z Badenii-Wirtembergii, Ralf Kusterer w rozmowie z Bild.de wyraźnie wskazuje, że to spore utrudnienie.

- W niektórych przypadkach pojazdy elektryczne są ładowane przez noc na stacjach, a następnie energia jest ponownie zużywana w ciągu dnia - tłumaczy. W efekcie funkcjonariusze czas spędzają nie na patrolach i akcjach, a pod ładowarką. Nie ma jednak dokładnych statystyk, choć policjanci i związkowcy coraz mocniej zwracają uwagę na ten problem.

Niemiecka policja (zdjęcie ilustracyjne) Fot. Cezary Aszkiełowicz / Agencja Wyborcza.pl

Nie jadą na patrole, bo ładują samochody. Związkowcy alarmują

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Badenii-Wirtembergii, jak podaje Bild.de, radzi funkcjonariuszom, by w czasie ładowania na ogólnodostępnych stacjach prowadzili dochodzenia, przeszukania lub częściowo zajmowali się sprawami "korzystając z udostępnionych im telefonów komórkowych". Przewodniczący federalny Niemieckiego Związku Policji, Rainer Wendt w rozmowie ze stacją WELT podkreślił, że to "kompletny absurd", że policja "nie przyjedzie na wezwanie, bo ładuje radiowóz na parkingu pod sklepem Aldi". Zwrócił też uwagę, że nie wszędzie dostęp do stacji ładowania jest ułatwiony. Przykładem mogą być komisariaty wiejskie. Policyjni związkowcy od dawna alarmują, że najpierw należy stworzyć odpowiednie fundamenty, np. ułatwić dostęp do ładowarek, a dopiero potem wprowadzać auta elektryczne. Czy Polska też powinna zainwestować w elektryczne radiowozy? Zapraszamy do udziału w sondzie oraz do komentowania.