Czy pojazdy elektryczne utrzymują swoją wartość? Nawet w przypadku, kiedy samochód ma mały przebieg, a jego stan jest niemal idealny, uzyskanie satysfakcjonującej ceny za używanego elektryka graniczy z cudem. Dlaczego?

Dlaczego elektryki przestają być popularne? Wpływ na kilka czynników

Chociaż jeszcze nie można mówić, że rynek samochodów elektrycznych się zwija, zainteresowanie nimi gwałtownie spadło. Z danych Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Pojazdów ACEA wynika, że w 2024 roku Niemczech sprzedaż aut na prąd zmalała o 69 proc., we Włoszech o 40 proc., a w Szwecji o 20 proc. W Polsce również zachodzą zmiany, bo w minionym roku zarejestrowano o 1/4 mniej elektryków niż w 2023 roku.

Niechęć klientów do zakupu samochodu elektrycznego wynika ze wciąż rozwijającej się infrastruktury ładowania, żywotności baterii i braku dopłat do zakupu pojazdów. Jest jeszcze jeden aspekt, który warto wziąć pod uwagę, jeśli zastanawiasz się na tego typu inwestycją. Samochody elektryczne szybko tracą na wartości, co zniechęca potencjalnych kupujących, którzy nie chcą "utopić" pieniędzy.

Ile tracą na wartości samochody elektryczne? Kiepskie wieści dla fanów eko-motoryzacji

Portal iseecars.com dokonał analizy amerykańskiego rynku, z której wynika, że auta spalinowe tracą 3,6 proc. wartości przy sprzedaży, natomiast elektryki aż 31,8 proc. Z czego to wynika? Niestety największym problemem jest trwałość akumulatorów, których wymiana jest bardzo droga i wielu osobom się nie kalkuluje. Drugim czynnikiem jest postęp technologiczny. Nowe modele dają więcej możliwości i zapewniają dłuższy zasięg na jednym ładowaniu, w wyniku czego starsze modele wydają się zwyczajnie przestarzałe i niefunkcjonalne. Planujesz zakup elektryka? Zapraszamy do udziału w sondzie oraz do komentowania.