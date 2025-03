Podczas długich podróży samochodem radio to świetny sposób, aby umilić sobie ten czas. Na panelu lub też w cyfrowym menu radia znajdziemy wiele rozmaitych przycisków, z których możliwości nie do końca zdajemy sobie sprawę. W końcu najczęściej jedynie wyszukujemy stację lub zmieniamy częstotliwość. Z rozszyfrowaniem skrótów FM czy CD nie mamy problemu. A co w przypadku AST/AS? To jedna z podstawowych funkcji każdego odbiornika radiowego.

Co oznacza przycisk AS/AST w radiu? Wielu kierowców o nich zapomina

AS i AST to w rzeczywistości skróty pochodzące od słów "Auto Store" lub "Auto Save". Dłuższe naciśnięcie przycisków powoduje automatyczne zapisanie się stacji radiowej o najsilniejszym sygnale w danej okolicy. Zwykle od 6 do 10 w zależności od tego jak dużą pamięć ma radio samochodowe. Tym samym nie musimy już więcej przeszukiwać pasma ręcznie, co często zajmowało sporo czasu. Krótkie naciśnięcie przełącza odbiornik na ostatnią odsłuchiwaną stację z listy Autostore.

Warto jednak mieć również na uwadze fakt, że zapisanie stacji w ten sposób zastępuje od razu te, które wcześniej samodzielnie zaprogramowaliśmy. Co więcej, kolejność nie jest przypadkowa, bowiem najmocniejsza z wykrytych częstotliwości zostaje zapisana jako pierwsza, a stacje o zbyt słabym sygnale wcale nie będą zapisane.

Przycisk AS Ulf Wittrock / Getty Images/iStockphoto

Czemu radio nie wyszukuje stacji? Możliwe przyczyny

Czasami zdarza się, że tuner nie znajduje żadnej stacji lub ma słaby odbiór. To może być wyjątkowo irytujące dla kierowcy. Warto więc sprawdzić połączenie z anteną. W niektórych miejscach, jak góry, tunelach czy parkingach, sygnał może być słaby lub mogą pojawić się zakłócenia. W tym przypadku pomocna będzie zmiana lokalizacji, np. przejazd w wyższe miejsce. Wśród pozostałych przyczyn może być:

Zardzewiała antena. Korozja powoduje osłabienie sygnału. Sprawdź maszt i konektory, oczyść je i dokręć, by poprawić odbiór.

Korozja powoduje osłabienie sygnału. Sprawdź maszt i konektory, oczyść je i dokręć, by poprawić odbiór. Niesprawne okablowanie. Uszkodzony kabel antenowy wpływa na jakość sygnału. Sprawdź oporność kabla i unikaj jego kontaktu z innymi przewodami.

Uszkodzony kabel antenowy wpływa na jakość sygnału. Sprawdź oporność kabla i unikaj jego kontaktu z innymi przewodami. Zasilacz kamery w gnieździe zapalniczki może zakłócać radio. Rozważ zakup dedykowanego kabla.

