Dlaczego Tesla Cybertruck wygląda tak dziwnie? "Przypomina pojazdy z czasów apartheidu"

Tesla Cybertruck ma jedną z bardziej oryginalnych sylwetek na rynku motoryzacyjnym. Samochód wygląda tak, jakby został zaprojektowany w ośrodku kosmicznym. A do tego bez gruntownych modyfikacji przeszedł z fazy konceptu do fazy pojazdu gotowego drogowo.

Tesla Cybertruck wygląda jak auta z czasów apartheidu

Dziś okazuje się, że kosmiczny rodowód sylwetki Cybertrucka wcale nie musi być taki pewny. Są też inne domysły dotyczące projektu nadwozia elektrycznego pick-up`a. Vivian Chenxue Lu i Nana Osei-Opare napisali w najnowszym magazynie "Slate", że "wielu spekulowało, że inspiracją były statki kosmiczne z filmów science fiction. Niezależnie od tego, czy było to celowe, czy nie, ostre krawędzie Cybertrucka przypominają nam coś z przeszłości: większe pojazdy opancerzone Casspira, które patrolowały ulice w czasach młodości Muska, gdy w RPA panował apartheid." O sprawie donosi Bankier.

Czemu akurat apartheid? Nie chodzi jedynie o to, że Musk jest oskarżany o sprzyjanie białym rasistom. On również urodził się w RPA i mieszkał w tym kraju do 1988 r. Apartheid oficjalnie zakończył się w kwietniu 1994 r. Elon musiał zatem widzieć na własne oczy obrazki z Casspirami stojącymi na ulicach i atakami na ciemnoskórą społeczność tego kraju.

Czy Tesla Cybertruck rzeczywiście przypomina Casspiry z czasów apartheidu?

Doniesienia wyglądają dość ciekawie. Ile jest w nich jednak prawdy? Sam nie wiem, co mam na ten temat powiedzieć. Przejrzałem w sieci pełną ofertę modeli Casspir. Tych aktualnych i historycznych. I jeżeli mam być szczery, większego podobieństwa do Cybertrucka nie widzę. Nawet takiego zmodyfikowanego na potrzeby militarne.

Casspir używany w czasach apartheidu Fot. Borisgorelik / Wikimedia Commons / licencja CC 3.0

Dlatego moim zdaniem mówienie o tym, że Cybertruck z karabinem wygląda jak Casspir używany w czasach apartheidu, to tak jakby powiedzieć, że żółte Ferrari 550 Maranello odróżnia od żółtego Fiata Cinquecento Sporting zaledwie kilka koni mechanicznych. Nawiązanie do strasznej historii apartheidu ma proste zadanie. Chodzi raczej o kolejne uderzenie w imperium Muska. Tak, aby skutecznie obrzydzić amerykańską markę klientom na całym świecie. Tak, aby informacja z prędkością światła obiegła wszystkie media światowe.

Zabieg z pewnością jest drastyczny. Ale czy w zasadzie różni się w czymś od niektórych deklaracji, które Musk wyrzuca z siebie za pośrednictwem serwisu X? Kto mieczem wojuje, od miecza ginie... Elon powinien może wreszcie zrozumieć, że kontrowersje budują legendę, ale takie serwowane z umiarem. On ewidentnie z nimi przesadził. I teraz zbiera tego plony. Powinien też wiedzieć, że nie on jedyny ma monopol na dezinformację.