Palisz w samochodzie? Skutki tego nawyku mogą być szkodliwe i nieodwracalne

Coraz więcej ludzi decyduje się na palenie w samochodzie, co staje się powszechnym zjawiskiem, szczególnie wśród kierowców spędzających długie godziny w trasie. Dym tytoniowy w zamkniętej przestrzeni nie tylko zagraża zdrowiu pasażerów, ale również powoduje, że wnętrze auta traci na wartości, przez co może być trudniejsze do sprzedaży.

REKLAMA

Jak palenie szkodzi samochodom?

Według badań, palenie w zamkniętym samochodzie zanieczyszcza wnętrze nikotyną i innymi substancjami pochodzącymi z dymu tytoniowego. Nawet jeśli uchylisz okna, myśląc, że przewietrzysz samochód, negatywne skutki nadal pozostaną. Szkodliwe zanieczyszczenia są pochłaniane przez fotele samochodowe, podłogi i pokrycia dachowe, nawet przy włączonej wentylacji. Co więcej, te szkodliwe elementy dostają się następnie na skórę pasażerów. Wyobraź sobie, że dotykasz zadymionej tapicerki, a następnie pocierasz dłońmi oczy lub skórę. Ponadto całkowite zanieczyszczenia dymem tytoniowym utrzymują się we wnętrzu samochodu przez wiele dni, tygodni, a nawet miesięcy i żadne czyszczenie nie jest w stanie przywrócić pojazdu do idealnego stanu.

Choć coraz więcej osób jeździ nowoczesnymi samochodami, zwyczaj palenia w aucie wciąż ma się dobrze Fot. Cezary Aszkiełowicz / Agencja Wyborcza.pl

Palenie podczas jazdy może być również niebezpieczne dla kierowcy i wpływać na jego koncentrację

Trzeba mówić głośno o tym, że palenie w samochodzie wpływa na poziom koncentracji kierowcy, może spowolnić jego refleks, co z kolei może negatywnie wpłynąć na jego sprawność i umiejętność reagowania w niespodziewanych sytuacjach. Kiedy kierowca pali, jedna ręka jest stale zajęta i trudno będzie natychmiast manewrować kierownicą w nagłych wypadkach, a jeśli już się to uda, papieros może wylądować na podłodze lub siedzeniu i doprowadzić do pożaru.

Osoba paląca papierosa (zdjęcie ilustracyjne) Fot. Konrad Kozłowski / Agencja Wyborcza.pl

Czy przepisy pozwalają na palenie papierosów w samochodzie?

W Polsce palenie w samochodzie nie jest zakazane, jednak istnieją pewne przepisy, które mogą mieć zastosowanie w określonych sytuacjach. Na przykład, jeśli w samochodzie znajdują się dzieci, palenie może być uznawane za nieodpowiedzialne i potencjalnie naruszające przepisy dotyczące ochrony zdrowia. W niektórych krajach, takich jak Wielka Brytania czy Australia, wprowadzono zakazy palenia w pojazdach, gdy są w nich niepełnoletni pasażerowie.