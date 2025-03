Będzie nowa trasa w zachodniej Polsce. Kto zostanie wykonawcą?

W przetargu na realizację obwodnicy miasta otrzymaliśmy siedem ofert. Sześć z nich mieści się w założonym przez nas budżecie. Rozpoczęliśmy analizę złożonych dokumentów, w wyniku której wyłoniona zostanie najkorzystniejsza oferta

- informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Najtańszą propozycję złożył Budimex z Warszawy, wyceniając swoją pracę na kwotę 104 381 203,97 zł. Najdroższa oferta, opiewająca na 139 266 794,50 zł, wpłynęła od firmy PRIMOST Południe z Będzina. "Propozycje wykonawców będziemy oceniać na podstawie dwóch kryteriów. Pierwszym z nich jest cena, która stanowi 60 procent ogólnej oceny. Drugim jest wydłużenie okresu gwarancji jakości, którego waga wynosi 40 procent" - tłumaczą drogowcy. Co wiemy na temat trasy?

REKLAMA

Zobacz wideo

Nowa obwodnica w woj. lubuskim. Mieszkańcy Dobiegniewa odetchną

Obwodnica Dobiegniewa wytyczona w ciągu DK22 o długości 5,8 km zostanie poprowadzona nowym śladem. W ramach inwestycji zaplanowano cztery skrzyżowania z istniejącymi drogami, dwa wiadukty drogowe, jeden kolejowy i most nad Mierzęcką Strugą. Wykonawca w pierwszej kolejności opracuje projekt nowej trasy i uzyska decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), a następnie wybuduje drogę.

DK22 obw. Dobiegniewa Fot. GDDKiA

"Po oddaniu obwodnicy do użytkowania wyprowadzimy z Dobiegniewa ruch tranzytowy. Tym samym poprawi się bezpieczeństwo mieszkańców, ograniczona zostanie emisja spalin i hałas. Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju" - stwierdzają drogowcy. Co więcej, poza uspokojeniem ruchu w samym mieście obwodnica przyczyni się do zwiększenia komfortu oraz skrócenia czasu przejazdu na całym odcinku pomiędzy Wałczem a Gorzowem Wielkopolskim.

Obwodnice w województwie lubuskim

Obwodnica Dobiegniewa będzie drugą tego typu trasą wybudowaną w ciągu DK22. Pierwszą z nich, obwodnicę Strzelec Krajeńskich o długości ponad 7 km, oddano do użytku 15 lutego tego roku. Co więcej, w trakcie realizacji (na etapie projektowania), jest obwodnica Krosna Odrzańskiego (DK29). W najbliższych tygodniach powinna rozpocząć się jej budowa.

Na etapie procedury przetargowej są obwodnice:

Kostrzyna nad Odrą (DK31) – trwa ocena ofert na realizację złożonych 6 lutego br.,

Wschowy i Dębowej Łęki (DK12) - trwa ocena ofert na realizację złożonych 26 lutego br.

11 lutego drogowcy podpisali umowę na opracowanie Studium Techniczno-ekonomiczno-środowiskowego dla obwodnicy Słubic (DK31). W połowie roku najprawodpodobniej zostanie ogłoszony przetarg na realizację obwodnicy Przytocznej (DK24).