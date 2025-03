Po ulicach krążą łowcy Cybertrucków. Wystarczy, że pikap pojawi się przed nimi

Cybertruck to Tesla. Tesla to Musk. Musk to z kolei obiekt ataków na całym świecie. Miliarder sam jest sobie winny. To oczywiste w sprawie. I dobrze, że w większości przypadków protesty są pokojowe. Pokojowe jak ten. Bo choć tytuł "Cybertruck Hunter" brzmi groźnie. Właścicielom elektrycznym pick-up`ów w tym przypadku nic nie grozi.

Poluje na Tesle i atakuje je... obrazem. Ma projektor świetlny w aucie

Cybertruck Hunter to profil założony w serwisie TikTok. Pod nim ukrywa się osoba, która mieszka w USA. Ta wieczorami wyjeżdża na drogi i poszukuje Tesli Cybertruck. Gdy polowanie się uda i pick-up zostanie namierzony na ulicy, kierujący zbliża się do pojazdu, a następnie odpala w swoim aucie świetlny projektor. Ten sprawia, że nadwozie elektryka staje się ekranem kinowym, na których wyświetlane są różnego rodzaju treści. Te na ogół uderzają w Muska i Trumpa oraz wskazują, że jazda Teslą oznacza poparcie dla nich.

Każdorazowy atak "Cybertruck Huntera" zaczyna się od wyświetlenia komunikatu, który w wolnym tłumaczeniu oznacza "spróbuj stanąć twarzą w twarz z tą wyrazistością". Następnie wyświetlane są napisy lub obrazy. Czemu łowca wybrał akurat Cybertrucka? Bo jego kwadratowy tył idealnie nadaje się do współpracy ze świetlnym rzutnikiem.

Takie protesty to rodzaj sankcji. Ludzie nałożyli je na Muska i Trumpa

Tak przygotowany atak nie jest ani agresywny, ani ofensywny. W przeciwieństwie np. do słownych ataków na właściciela auta czy palenia ładowarek Tesli. Kierowca Cybertrucka nie może zatem w żaden sposób zareagować. Służby porządkowe mu nie pomogą. To jednak nadal forma protestu, która dodatkowo skupia uwagę. Tym samym osiąga zamierzony cel.

Poza tym "Cybertruck Hunter" pokazuje jeszcze jedno. Media społecznościowe sprawiają, że ludzie na całym świecie mogą protestować niemalże jednocześnie. Potęgują skalę demonstracji niechęci dla poglądów czy zachowań. A do tego taka forma wyrażania sprzeciwu może być skuteczna. Idealnie udowadnia to spadek sprzedaży Tesli, spadek kapitalizacji jej akcji oraz spadki, które codziennie zaliczają spółki zarządzane przez Trumpa. Na nowego prezydenta USA i jednego z jego ministrów ludzie nałożyli nieformalne sankcje. Ich dotkliwość będzie się zwiększać z każdym dniem. Chyba że wcześniej Musk i Trump się opamiętają.