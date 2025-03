Sieć drogowa II RP była w złym stanie. Problemem była nie tylko jakość, lecz także ilość tras. Jak podaje polityka.pl, choć w latach 30. istniało łącznie blisko 340 tys. km dróg, tylko 58 tys. km było utwardzonych (żwirem lub brukiem). Z kolei 2,5 tys. km spełniało wysokie standardy, mając nawierzchnię z kostki granitowej, betonu lub asfaltu.

