Rosjanie nagle przestali kupować nowe samochody. To może oznaczać tylko jedno

Po zbrojnej napaści Rosji na Ukrainę w 2022 roku wiele państw świata wprowadziło liczne restrykcje dotyczące handlu z rosyjskimi podmiotami. Jednym z dóbr, których eksport wstrzymano, dotyczy samochodów. Wiatr politycznych zmian, jakie postępują w ostatnim czasie, może jednak doprowadzić do sytuacji, że z obostrzeń mogą wycofać się Stany Zjednoczone.

Obecnie Rosjanie czujnie przyglądający się negocjacjom między stronami konfliktu geopolitycznego, wierzą w zapowiadany amerykański reset stosunków z Moskwą i wyczekują rozpoczęcia procesu zmian gospodarczych. Do faktycznej poprawy relacji międzynarodowych Rosji i USA, a co za tym idzie złagodzenia nałożonych sankcji i m.in. powrotu firm motoryzacyjnych, droga jest jednak daleka. Z tego powodu ostrożni w przewidywaniach są specjaliści agencji analitycznej AUTOSTAT, zajmującej się rosyjskim rynkiem motoryzacyjnym.

Na razie możemy mówić o powrocie utraconych marek tylko hipotetycznie, i to nawet z politycznego punktu widzenia. Niestety, to polityka obecnie "napędza" wiele procesów... Nie zdziwiłbym się, gdyby amerykańskie firmy były pierwszymi, które powrócą na nasz rynek. Były pierwszymi, które wyszły – mogą być pierwszymi, które wrócą. Amerykanie nie będą tu produkować samochodów, ale być może wznowią dostawy. Najprawdopodobniej ograniczą się do drogich modeli premium w małych ilościach, aby pokazać gotowość do dalszej współpracy

- uważa Azat Timerkhanov, szef agencji prasowej AUTOSTAT, którego wypowiedź została umieszczona w rosyjskim serwisie branżowym autostat.ru.

Mocny spadek sprzedaży nowych samochodów w Rosji

Według danych agencji AUTOSTAT, w lutym bieżącego roku sprzedano 78 040 nowych samochodów osobowych, co stanowi spadek o 24,9 proc. w porównaniu z lutym 2024 roku. Na rynku krajowym nieustannie dominuje marka Łada, której udział w lutym wyniósł ponad 31 proc. (rok wcześniej wskaźnik ten wynosił niecałe 28 proc.), co w ujęciu ilościowym przekłada się na 24 573 sprzedanych egzemplarzy.

Liderem wśród aut zagranicznych okazała się ponownie chińska marka Haval, której auta sprzedano w lutym w liczbie 9570 sztuk. Kolejne cztery miejsca w rankingu marek zajmują następne marki pochodzące z Państwa Środka – Chery (8389 sztuk), Geely (5101 sztuk), Changan (4424 sztuk) i Omoda (2040 sztuk). Siódme miejsce zajęła białoruska marka Belgee z wynikiem 2001 sprzedanych egzemplarzy. W pierwszej dziesiątce znalazły się również chińskie marki Jetour (1770 sztuk), Jaecoo (1627 sztuk) i Exeed (1442 sztuki).

Pomimo ogólnego spadku na rynku, trzy marki z pierwszej dziesiątki wykazały w lutym dodatnią dynamikę: Jetour (+22,5 proc.), Jaecoo (+39,8 proc.) i Belgee (+92 proc.). Pozostałe siedem marek znalazło się na minusie, przy czym największe spadki odnotowały Exeed (-57,8 proc) i Geely (-58,4 proc). W ciągu pierwszych dwóch miesięcy 2025 r. w Rosji sprzedano 167 112 nowych samochodów osobowych – czyli mniej o 9,3 proc. niż w okresie styczeń–luty 2024 roku.

Łada Granta 2018 fot. Łada

Rosjanie najchętniej kupują nowe Łady

Najczęściej kupowanym modelem w Rosji jest Łada Granta oraz modele wyprodukowane na jej bazie, których w lutym sprzedano 9513 sztuk. Jest to o 27,2 proc. mniej niż rok wcześniej. Drugie miejsce w rankingu najczęściej kupowanych modeli zajęła Łada Vesta z wynikiem 8169 egzemplarzy. Najpopularniejszym zagranicznym samochodem w Rosji pozostał chiński crossover Haval Jolion, z wynikiem 3770 sprzedanych aut w lutym (-25,2 proc.).

Poza podium pojawia się kolejny chińczyk – Chery Tiggo 7 PRO Max (3652 sztuki; -2,9 proc.). Następne w kolejności są dwa SUV-y grupy VAZ – Łada Niva Travel (2771 sztuk; -33,6 proc) i Łada Niva Legend (2095 sztuk; -49,4 proc.). W pierwszej dziesiątce znalazły się jeszcze: Chery Tiggo 4 PRO, Changan UNI-S (w tym CS55 Plus), Łada Largus i Geely Monjaro.