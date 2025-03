500 zł za dobę parkowania. Oto lista najdroższych parkingów w Polsce

Najczęstszym problemem podczas samochodowych wojaży jest znalezienie dogodnego miejsca parkingowego. Wychodząc naprzeciw potrzebom zmotoryzowanych turystów, wiele hoteli oferuje za dodatkową opłatą własne parkingi. W wielu przypadkach za luksus trzeba słono zapłacić. Taki wniosek wypływa z analizy ofert ponad 450 polskich hoteli przeprowadzonej przez serwis fly4free.pl.

Najdroższe hotelowe parkingi w Polsce. Gdzie jest najdrożej?

Okazuje się, że aż 16 z listy 20 najdroższych parkingów znajduje się nad Bałtykiem. Najwięcej musimy zapłacić w Międzyzdrojach, gdzie też ulokowanych jest sześć pozycji ze wspomnianej listy. Liderem jest tutaj hotel Vienna House by Wyndham Amber Baltic, który za parkowanie tuż przy Alei Gwiazd życzy sobie kwoty 165 zł za dobę. W ciągu typowego tygodniowego pobytu będziemy musieli więc przygotować 1155 zł za parking. Nieco mniej, bo 120 zł za dobę, żądają znajdujące się w Świnoujściu hotele Radisson Blu Resort i Baltic Park Loft.

Jak łatwo się domyślić, tanio nie jest też na drugim krańcu Polski, a więc w Tatrach. Oczywiście najwięcej za parkowanie zapłacimy w Zakopanem, gdzie też działają pozostałe cztery hotele ze wspomnianej wcześniej listy. Mowa o Bachleda Hotel Kasprowy, Radisson Blu Hotel & Residences, Hotel Aquarion Family & Friends oraz Hotel Rysy. Ceny okazuję się jednak nie tak wysokie, jak nad morzem — opłaty za parking mieszczą się w kwocie 80-90 zł. Oczywiście z jednym wyjątkiem.

Pierwszy z wymienionych obiektów - Bachleda Hotel Kasprowy - oferuje klientom cztery opcje parkowania. Najtańsza obejmuje postój na niestrzeżonym parkingu, co wyceniane jest na 50 zł za dobę. Na drugim krańcu skali jest parking VIP. Tutaj opłata wzrasta do zawrotnych 500 zł za dobę. Taką cenę tłumaczyć ma jednak lokalizacja — miejsca postojowe znajdują się tuż przy wejściu do hotelu. Czy to dużo? To już zostawiamy państwa ocenie. Ciekawostka — nowojorski hotel Hyatt położony na Times Square oferuje klientom parking, na którym doba postoju wyceniana jest na kwotę od 95 do 100 dolarów (ok. 400 zł).

Lista najdroższych hotelowych parkingów:

Bachleda Hotel Kasprowy (Zakopane) - od 50 do 500 zł.

Vienna House by Wyndham Amber Baltic (Międzyzdroje) - 165 zł,

Baltic Park Loft (Świnoujście) - 120 zł,

Radisson Blu Resort (Świnoujście) - 120 zł,

Wave Resort & SPA (Międzyzdroje) - 110 zł,

Hotel Meridian & SPA (Chałupy) - 100 zł,

Haffner Hotel & SPA (Sopot) - 100 zł,

Hotel Sopot (Sopot) - 100 zł,

Radisson Blu Hotel & Residences (Zakopane) - 90 zł,

Marine Hotel Kołobrzeg by Zdrojowa (Kołobrzeg) - 85 zł,

Hotel Aurora Family & SPA (Międzyzdroje) - 85 zł,

Hotel Aquarion Family & Friends (Zakopane) - 80 zł,

Hotel Radisson Blu Sopot (Sopot) - 80 zł,

Hotel Rysy (Zakopane) - 80 zł,

Bel Mare Aqua Resort (Międzyzdroje) - 80 zł

Bel Mare Resort (Międzyzdroje) - 80 zł,

Golden Tulip Residence (Międzyzdroje) - 80 zł,

Platino Mare Resort & SPA (Świnoujście) - 80 zł,

Royal Tulip Sand (Kołobrzeg) - 80 zł,

Hotel Dom Zdrojowy Resort & SPA (Jastarnia) - 80 zł.

Czy parkowanie musi być drogie? Niekoniecznie

Warto zauważyć, że wspominana lista dotyczy luksusowych, cztero- i pięciogwiazdkowych hoteli. W przypadku innych obiektów parkingi okazują się często zdecydowanie tańsze - średnia cena dobowego postoju waha się od 10 do 30 zł. Oczywiście wysoka cena wynika również z samej lokalizacji danego budynku. Z drugiej strony, mimo iż w przypadku tych najbardziej prestiżowych hoteli (ulokowanych w centrach miast czy też w pobliżu popularnych turystycznych atrakcji) parkingowe cenniki mogą wydawać się wygórowane, porównując je do kosztu dobowego postoju w strefach płatnego parkowania (średnio 80 zł za dobę), nie sprawiają one już takiego wrażenia.