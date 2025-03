Choć wydaje się to proste, wielu kierowców ma problem z określeniem, z której strony znajduje się wlew paliwa w ich aucie. Często można zobaczyć zamieszanie przy dystrybutorach, a także sytuacje, gdzie węże do tankowania są przeciągane na drugą stronę samochodu. Jest to szczególnie problematyczne, gdy jeździmy wynajętym autem lub często zmieniamy modele.

Od czego zależy, po której stronie jest wlew paliwa? Ekspert wyjaśnia

Robert H. Frank, autor książki "Dlaczego piloci kamikadze zakładali hełmy? Czyli ekonomia bez tajemnic" jak podaje serwis businessinsider.com.pl tłumaczy, że gdyby wlew zawsze był po stronie kierowcy, kolejki na stacjach byłyby dłuższe. Rozmieszczenie wlewów po obu stronach aut pozwala więc lepiej wykorzystać wszystkie dystrybutory.

- Podczas wzmożonego ruchu wszystkie miejsca po prawej stronie dystrybutorów byłyby zajęte, podczas gdy większość punktów po lewej stronie byłaby pusta. [...] Umieszczenie wlewu paliwa po różnych stronach samochodów oznacza więc, że niektóre pojazdy mogą podjeżdżać do dystrybutorów od lewej strony. To zaś zmniejsza prawdopodobieństwo stania w kolejce po paliwa. Korzyść ta znacznie przewyższa koszt zatrzymywania się od czasu do czasu po niewłaściwej stronie dystrybutora, gdy jeździmy wynajętym samochodem - wyjaśnił.

Co ciekawe, jeśli nie wiesz, po której stronie znajduje się wlew paliwa, istnieje proste rozwiązanie, aby szybko to sprawdzić. Wystarczy, że spojrzysz na deskę rozdzielczą. Znajduje się tam mała strzałka przy wskaźniku paliwa. To właśnie ona wskaże kierunek. Jeśli jej brakuje, auta azjatyckie (np. Toyota, Honda) mają zwykle wlew po lewej, a europejskie (np. BMW, Mercedes) po prawej.

Dlaczego nie tankować do pełna? Jeden z niekorzystnych nawyków wielu kierowców

Tankowanie pod korek może uszkodzić układ paliwowy, z czego nie każdy kierowca zdaje sobie sprawę. Chodzi tutaj m.in. o filtr węglowy i system odpowietrzania. Po pierwszym "odbiciu" pistoletu warto więc zakończyć tankowanie, by uniknąć ryzyka awarii. Głównym powodem jest to, że nadmiar paliwa tworzy podciśnienie, zakłócając prawidłową pracę silnika. Warto również pamiętać, że jazda na rezerwie także szkodzi. W zbiorniku może skraplać się woda, co wpływa na jakość paliwa. Dla bezpieczeństwa najlepiej tankować do pełna, ale z umiarem.

Czy zwróciłeś/aś kiedyś uwagę na to, po której stronie masz wlew paliwa? Zapraszamy do udziału w sondzie oraz do komentowania.