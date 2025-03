Roczne wydatki na paliwo potrafią zaskoczyć, szczególnie gdy podliczy się każdą wizytę na stacji. Nawet niewielkie różnice w cenach i stylu jazdy mogą w skali roku przełożyć się na setki, a nawet tysiące złotych. Według danych serwisu Infor polscy kierowcy wydają na paliwo od 500 do nawet 1000 zł miesięcznie, co rocznie daje kwoty rzędu 6-12 tys. zł. Na szczęście istnieje kilka sprawdzonych sposobów, które pozwalają realnie zmniejszyć te koszty i to bez większych wyrzeczeń.

Jak oszczędzać pieniądze na paliwie? Nie tankuj gdzie popadnie

Zamiast godzić się na wysokie ceny paliwa jak na zło konieczne, lepiej podejść do tematu sprytnie. Ceny na stacjach mogą różnić się nawet o 50 groszy na litrze, więc przy pełnym baku zostaje w kieszeni konkretna suma. Wystarczy, że zabawisz się w stratega. Po pierwsze autostrady i centra miast to finansowe pułapki. Marże na takich stacjach szybują w górę, bo kierowcy i tak muszą zatankować. Jeśli masz możliwość, zjedź kilka kilometrów od głównej trasy, a różnica w cenie z pewnością cię zaskoczy.

Po drugie korzystaj z technologii. Aplikacje monitorujące ceny paliwa to nie gadżet dla geeków, a narzędzie, które pozwala znaleźć najtańszą opcję w okolicy lub na trasie. Prosta zasada: sprawdzasz, tankujesz tam, gdzie taniej, a dzięki temu nie przepłacasz. Ważne jest też, kiedy odwiedzasz stację benzynową. Rób to zawsze rano lub wieczorem. Paliwo jest wtedy chłodniejsze i ma większą gęstość, więc w tej samej cenie dostajesz odrobinę więcej. Może różnica nie jest ogromna, ale przy regularnym tankowaniu oszczędności sumują się zaskakująco szybko.

Jak oszczędnie jeździć autem? Tak spalisz mniej paliwa

Oszczędności na stacji to jedno, ale i styl jazdy ma ogromne znaczenie. Gwałtowne przyspieszanie i ostre hamowanie to najprostszy sposób na zwiększenie spalania. Zamiast tego warto przyspieszać stopniowo, utrzymywać jednostajne tempo i korzystać z hamowania silnikiem. Zdejmując nogę z gazu, pozwalasz autu naturalnie zwalniać, co oszczędza paliwo i hamulce.

Jednak nawet najlepsza technika jazdy nie pomoże, jeśli auto jest w kiepskim stanie. Zapchane filtry, uszkodzona sonda lambda i niesprawne wtryski potrafią podbić spalanie o 1-2 litry na 100 km. Nawet bagażnik dachowy wożony "na wszelki wypadek", zwiększa opory powietrza i generuje dodatkowe koszty. Regularne przeglądy, wymiana filtrów i oleju oraz dbanie o ciśnienie w oponach to najprostszy sposób, by nie marnować paliwa i pieniędzy. W efekcie nie tylko zaoszczędzisz, ale też przedłużysz żywotność swojego samochodu.

