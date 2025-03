Szarżował swoim fordem mustangiem na parkingu. Został zlinczowany

Zobacz wideo

Kierowca mustanga mocno przeholował. Uszkodził kilkanaście samochodów

Niedawno na social mediach coraz częściej natknąć można się na nagranie, na którym uwieczniono czarnego forda mustanga. Kierowca w dziwnym szale dosłownie masakruje stojące na parkingu samochody. Po kilku chwilach zatrzymuje się, wysiada z pojazdu, po czym zostaje zlinczowany przez świadków jego bandyckiej jazdy. Wielu internautów zastanawia się, gdzie dokładnie doszło do tego zdarzenia. Okazuje się, że sytuacja miała miejsce tuż za naszą północną granicą, a dokładnie w Królewcu, dawniej Kaliningradzie.

Jak wynika z informacji podawanych na różnorakich rosyjskich profilach w mediach społecznościowych, do zdarzenia doszło w poniedziałek 24 lutego. Okazuje się, że kierowca miał problem z opanowaniem samochodu nie ze względu na brak umiejętności, a przez... stopień swojego upojenia alkoholowego.

Mężczyzna był kompletnie pijany i w trakcie swojego krótkiego "rajdu" zdemolował łącznie 11 samochodów. Po obywatelskim ujęciu przez świadków został przekazany w ręce policji. Co ciekawe, zmotoryzowany odmówił poddania się badaniu lekarskiemu. Teraz z pewnością pożałuje swojego wybryku.

Pijany Rosjanin taranował pojazdy na parkingu. Może pożegnać się z prawem jazdy

Kierowcy forda grożą poważne konsekwencje. Co więcej, w tym roku rosyjskie przepisy zostały zaostrzone. Podwyższeniu uległy m.in. kary, jakie grożą za poważne wykroczenia. W przypadku jazdy pod wpływem alkoholu (co może niektórych zaskoczyć, w Rosji dopuszczalny limit zawartości alkoholu we krwi kierowcy wynosi 0 promili), grozi mandat w wysokości 45 tys. rubli (aktualnie ok. 2040 zł). Oprócz grzywny zmotoryzowany zostaje pozbawiony prawa jazdy na okres od 1,5 do 2 lat. Co więcej, mężczyzna z nagrania za zniszczenie mienia o znacznej wartości może wkrótce odpowiedzieć przed sądem, który może mu wymierzyć karę kilkuletniego pozbawienia wolności.

Widzisz pijanego kierowcę? Reaguj! Natychmiast wezwij służby

Wiele osób z czystego egoizmu i braku zdrowego rozsądku wsiada za kierownicę po alkoholu, nie zdając sobie sprawy z tego, jak poważnie sprawiają zagrożenie. Jeśli widzisz, że nietrzeźwy chce wsiąść do samochodu i odjechać, za wszelką cenę postaraj się go powstrzymać. Co więcej, bezzwłocznie powiadom służby. Zrób to również wtedy, gdy napotkasz na drodze kierowcę, którego zachowanie ewidentnie wskazuje, że jest on nietrzeźwy (np. jedzie "wężykiem"). Nie możemy pozostawać obojętni. W końcu chodzi o życie i zdrowie nas wszystkich.