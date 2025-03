Czekają nas zmiany i większa elastyczność w wyborze tablic rejestracyjnych

Wielu kierowców chciałoby większej swobody przy wyborze swoich numerów rejestracyjnych. Wygląda na to, że Ministerstwo Infrastruktury pracuje nad zmianami, które miałyby to umożliwić większą elastyczność, kreatywne możliwości oraz pozwolenie na pewną personalizację. Co dokładnie i w jakim zakresie miałoby ulec zmianie? Przyjrzyjmy się.

Zwiększy się elastyczność w tworzeniu numerów rejestracyjnych

Jeśli projekt wejdzie w życie, pojawi się więcej możliwości, z których będą mogli skorzystać kierowcy rejestrujący swoje pojazdy. Jedną z głównych zmian będzie zwiększenie elastyczności podczas tworzenia numeru rejestracyjnego. Szczególnie wtedy, gdy pierwsza litera wyróżnika dla danego województwa ulegnie wyczerpaniu "Wyróżnik indywidualny pojazdu określa zainteresowany właściciel pojazdu" - czytamy w rozporządzeniu. Ma to dotyczyć sytuacji, w których wyróżnikiem dla województwa są dwie litery. Zmiany pozwolą właścicielom pojazdów wybrać dowolną literę.

Dwa powiaty zyskają nowe wyróżniki

Kolejna zmiana ma dotyczyć powiatów wrocławskiego i nyskiego. Te miasta mają zyskać zupełnie nowe litery. Do tej pory numery na tablicach rejestracyjnych w powiecie nyskim mogły zaczynać się od ONY, zaś wrocławskie od DWR. Po zmianach do powiatu wrocławskiego dojdzie WW, a dla powiatu nyskiego NX. W tej chwili trwają jeszcze konsultacje społeczne w tej sprawie.

Na razie nie wiadomo jeszcze, kiedy dokładnie zmiany wejdą w życie. Ministerstwo Infrastruktury intensywnie nad nimi pracuje. Wiadomo, że zmiany zaczną obowiązywać 14 dni po ich ogłoszeniu.