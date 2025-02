W dużym skrócie akcyza, a właściwie podatek akcyzowy, to opłata, jaką ponosi się za sprowadzenie do Polski pojazdu z zagranicy. Jej wysokość oblicza się na podstawie danych pojazdu, przez co nie ma jednej, konkretnej kwoty. Kwestię tę reguluje prawo, czyli ustawa o podatku akcyzowym z 6 grudnia 2008 roku. Jak powinien przebiegać cały proces i na jakie koszta należy się przygotować, jeśli w planach mamy podobne działanie?

Ile samochodów sprowadzono do Polski? Liczba stale wzrasta

Podatek akcyzowy należy zapłacić za sprowadzane pojazdy, które wcześniej nie były zarejestrowane na terenie Polski. Co istotne, dotyczy to nie tylko aut nowych, lecz także używanych. Warto o tym pamiętać, zważywszy na fakt, iż grupa ta stale rośnie. Jak informuje motofakty.pl, raport Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR nie pozostawia żadnych wątpliwości. Tylko w styczniu tego roku zarejestrowaliśmy niemal 77 tysięcy samochodów używanych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony z zagranicy. Oznacza to, że w porównaniu do stycznia 2024 roku ilość ta wzrosła o 5,8 procent. Co więcej, przez ostatnie dziewiętnaście miesięcy z rzędu notowane są stałe wzrosty. Największym zainteresowaniem cieszą się samochody sprowadzane z:

Niemiec (aż 39 814 sztuk),

Francji,

Stanów Zjednoczonych,

Belgii,

Holandii.

Dalej w rankingu znalazły się Włochy, Dania, Austria, Szwecja, Szwajcaria, Kanada, Czechy, Norwegia, Wielka Brytania, Finlandia, Luksemburg, Litwa, Hiszpania, Japonia i Estonia.

Ile wynosi akcyza na samochód? Tak ją obliczysz

Wysokość akcyzy, jaką należy zapłacić za sprowadzenie pojazdu, zależy głównie od dwóch czynników:

realnej wartości samochodu , która została wpisana w umowę sprzedaży lub na fakturze,

, która została wpisana w umowę sprzedaży lub na fakturze, pojemności silnika.

Podatek od kupna samochodu. Kto musi go zapłacić? Ile wynosi?

Dokładną wysokość podatku określa wcześniej wspomniana ustawa, a dokładniej art. 105, w którym możemy przeczytać, że w przypadku pojazdów osobowych (z wyłączeniem hybryd i elektrycznych) mowa o 3,1 proc. wartości pojazdu (silnik do 2000 cm3) lub 18,6 proc. wartości pojazdu (powyżej 2000 cm3). Przykładowo, jeśli sprowadzasz pojazd o pojemności 1,5 litra i wartości 10 tysięcy złotych, przyjdzie ci zapłacić 310 złotych. Nieco inaczej wygląda sytuacja w przypadku samochodów hybrydowych i elektrycznych, gdzie stosowane są stawki preferencyjne.

Gdzie zapłacić podatek akcyzowy? Zrobisz to na dwa sposoby

Podatek akcyzowy możesz zapłacić online poprzez Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) lub w sposób tradycyjny w urzędzie skarbowym. Od czasu sprowadzenia pojazdu masz 14 dni na złożenie deklaracji AKC-US i 30 dni na samą opłatę. Za każdy dzień zwłoki naliczane będą odsetki, ponadto bez potwierdzenia uiszczenia opłaty nie zarejestrujesz pojazdu w urzędzie. Sprowadzałe/aś pojazd z innego kraju? Zapraszamy do udziału w sondzie oraz do komentowania.